北京中医药发展基金会医学专家委员会“硒与健康专家研讨会”在京召开

嘉宾合影

2019年5月10日，由北京中医药发展基金会主办医学专家委员会第二次会议暨硒与健康专家研讨会在京拉开帷幕。会议由北京中医药发展基金会罗苏东会长主持。

国医大师金世元寄语基金会要弘扬中医药文化，推动中医药创新传承和学术交流，将传统中医药文化发扬光大。

硒元素，被世界卫生组织(WHO)确定为人和动物生命活动中必不可少的微量元素，被中国营养学会列为每日膳食的营养素。经过中科院专家多年研究，姬松茸有机硒含量提高到147mg/kg，解决了日本等国家姬松茸不能产业化的瓶颈，使国产富硒姫松茸提取物具备更高的全营养成分。真菌专家杨德胜教授、甘肃省人民医院临床教学部主任孙延庆教授、中国医教育协会临床用药评价专业委员会委员兼药物临床试验研究评价分会常务委员刘丽春分别就“做硒与姬松茸有机结合的技术创新”、“ 国产富硒姬松茸多糖及纯化产物的抗肿瘤促造血的应用研究”、“国产富硒姬松茸抗氧化药效学研究方法”做了报告。

美国约翰霍普金斯医学院教授赖声汉在会上分享了安全科学补硒的重要性。赖声汉教授认为硒对于人体的认知障碍调节、心血管、内分泌、免疫系统等均有影响。赖声汉教授建议人们日均补硒不要超400微克。

大会讨论表决通过了关于增选第二批医学专家委员常务委员、委员组成名单。赖声汉、刁文鲳、林青、康静波、何计国、田晓等为常务委员。肖瓅、王凤岐、常明、孙延庆、刘丽春、段荣书等6位专家为委员。

会上，国内知名肿瘤科、肝胆科、心血管等医学专家学者、围绕“硒与健康”的研讨会主题展开充分交流。本次研讨会恰恰临近5月15日国际家庭日，专家倡导以家庭为单位积极参与到科学合理补硒行动中来，形成人人参与补硒的习惯。（许晓华）