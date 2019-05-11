小孩子新陈代谢快，出汗也多，稍微一运动身上就黏糊糊的，洗澡便成了他们每天的“必修课”，但这种做法并不科学。

婴幼儿皮肤比成年人细腻，应该得到非常温和的护理。孩子的皮肤不像大人，没那么爱出油，而且皮肤娇嫩，洗多了反而会破坏掉皮肤表面那层本来就比较薄的保护层，尤其是在天气比较干燥的春秋冬三季。还没学会爬的婴儿，身体也没有脏到需要频繁洗澡的程度。

因此，婴幼儿洗澡建议每周不超过3次。夏天可以1~2天洗一次。如果觉得身上黏，睡前可以用温毛巾给孩子擦擦脸、脖子、手臂、前胸后背、大腿等部位。到了冬天，洗澡次数减少，可以三天左右洗一次。

如何给孩子洗澡，也是有学问的。从睡眠角度考虑，建议每天晚上睡觉前给孩子洗澡，对提升睡眠质量有帮助。另外，洗澡时水温一般在36℃左右，过热过量都不好，36℃是最佳温度。洗澡时要重点清洗屁股、颈部、腋下等部位。宝宝洗完澡后，迅速（5分钟内）在全身涂些润肤露，帮助皮肤建立保护屏障。（粟倩雅）