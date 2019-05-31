洗澡时刮刮肝经
韦启雯
肝脏，是人体的重要器官。《黄帝内经》称肝为“人体的将军”，这位将军的任务就是率领“军队”，抵御体内累积以及体外不断入侵的毒素，主管物质合成、血液储藏。不过，肝脏也是人体最容易受伤的器官之一，如果肝经出现了异常，身体会呈现各种不适症状，如脸色差、喉干、恶心、乏力、腰痛、焦躁、缺乏决断力、精神不佳等。所以，养肝很重要，可以尝试刮刮肝经来调节身心。
肝经的位置在大腿内侧根部一直到膝盖的位置。自己在家刮肝经，可以选择在洗澡时，往腿上抹上沐浴液保持润滑，在找准位置后，握拳用食指和中指指关节，从大腿内侧至膝盖处，从下往上有规律的来回刮。最好把腿踩在马桶或凳子上，这种方式更舒适一些。刮肝经的力度不宜过重，以有温热的感觉为宜。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn