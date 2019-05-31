肝脏，是人体的重要器官。《黄帝内经》称肝为“人体的将军”，这位将军的任务就是率领“军队”，抵御体内累积以及体外不断入侵的毒素，主管物质合成、血液储藏。不过，肝脏也是人体最容易受伤的器官之一，如果肝经出现了异常，身体会呈现各种不适症状，如脸色差、喉干、恶心、乏力、腰痛、焦躁、缺乏决断力、精神不佳等。所以，养肝很重要，可以尝试刮刮肝经来调节身心。

肝经的位置在大腿内侧根部一直到膝盖的位置。自己在家刮肝经，可以选择在洗澡时，往腿上抹上沐浴液保持润滑，在找准位置后，握拳用食指和中指指关节，从大腿内侧至膝盖处，从下往上有规律的来回刮。最好把腿踩在马桶或凳子上，这种方式更舒适一些。刮肝经的力度不宜过重，以有温热的感觉为宜。▲