婴儿头四个月吃固体食物易长胖
澳大利亚一项新研究发现，婴儿在出生头四个月内食用配方奶粉或固体食物，患上儿童肥胖症的可能性会高出2倍。
虽然世界卫生组织建议不要过早将固体食物和配方奶粉引入婴儿的饮食，但在澳洲部分地区，这种做法仍然比较普遍。据不完全统计，悉尼西南部地区约80%的母亲在孩子出生头四个月就给他们喂食配方奶粉或固体食物，而该地区的儿童肥胖率在澳大利亚是最高的。为此，西悉尼大学医学院和转化健康研究所的科研团队对该地区346名婴儿的健康状况和体重进行了长达10年的追踪调查。结果表明，婴儿出生头四个月时的喂养模式对他们今后的体型影响最大。
研究人员表示，一些母亲出于生理或心理原因，无法进行持续的母乳喂养。即使如此，也应尽量避免过早给婴儿喂食配方奶粉和固体食物。专家建议，产妇完全用母乳喂养，4~6个月后再给孩子添加辅食，不仅如此，还要鼓励孩子多参加体育活动，以降低肥胖的发病率。 （萧忠彦）
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