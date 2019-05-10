天士力：打造以大生物医药为核心的大健康世界品牌

5月9日，2019中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛在上海开幕。来自政府部门、大型企业、高等院校、媒体机构代表等1000多人参加了活动。天士力控股集团总裁吴迺峰、董事局执行主席闫凯境应邀出席中国品牌日系列活动。

天士力控股集团总裁吴迺峰发表主题演讲（新华社中国图片集团供图）

天士力控股集团总裁吴迺峰在中国品牌建设高峰论坛发表主题演讲时表示，以国际化为引领，以创新驱动，天士力将树立以大生物医药为核心的大健康世界品牌新形象。

吴迺峰在演讲时指出，天士力始终坚持以大健康产业为主线，以大生物医药为核心，以国际化为引领，致力于做好大健康理念的倡导者、大健康产品的创造者、大健康管理方案的设计者、大健康文化的践行者。天士力构筑了现代中药、化学药和生物制药的大生物医药产业集群，并逐步拓展形成了大健康产业体系。在塑造和建设品牌的过程中，天士力通过科技创新，为现代中药赋予现代医药的属性，使古老中药可以在现代社会和市场经济的土壤上创建现代品牌。

吴迺峰还表示，天士力始终从质量标准，从源头上控制产品的质量，建立完善的质量保障体系，通过质量的数字化、信息化、工业化的融合，使产品创新和智能制造融入发展。此外，天士力将以客户为中心制定大病种、大产品、大市场、大品牌的战略规划，以研发、生产、营销一体化，创新支持品牌系统的发展。天士力还确立了战略调整、“两转一升”的中心任务，就是在提升智能制造的基础上，以国际化为目标，推动天士力向数字化、网络化、智能化、创新服务型企业转型，加快实现高质量发展，为天士力品牌建设注入新的驱动力。天士力将全力推动现代中药和生物药走向国际，在国际市场上真正树立起中国品牌新形象。

天士力控股集团董事局执行主席闫凯境做客访谈（新华社中国图片集团供图）

作为在此前举行的2019“5·10中国品牌日”系列活动之一，天士力控股集团董事局执行主席闫凯境做客2019“民族品牌面对面”全媒体大型访谈。他认为，企业品牌是企业人格的表现，其核心价值是满足消费者需求。设立“中国品牌日”有利于打造一批具有世界声誉的中国品牌，对提升国家综合竞争力和国际影响力具有重要意义。因此，每个民族企业都应努力塑造并不断完善自身品牌，为品牌强国战略做出贡献。

访谈中，闫凯境还重点介绍了天士力如何在中药国际化、中药智能制造和数字医疗方面发力，以满足消费者需求，丰富品牌内涵，提升品牌价值。

据了解，自2017年起，国务院将每年的5月10日设立为“中国品牌日”，宣示中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。在第三个“中国品牌日”来临之际，2019年“5·10中国品牌日”系列活动由新华社、中国品牌建设促进会等单位主办，包括2019中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛、2019中国品牌建设高峰论坛平行论坛及2019中国品牌日5·10晚会、2019“民族品牌面对面”全媒体大型访谈等，活动围绕“中国品牌 世界共享”主题，为民族企业搭建品牌形象综合展示舞台，进一步提升中国品牌的知名度和美誉度，以响应品牌强国战略,讲好中国故事，助力中国品牌走向世界。