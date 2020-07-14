天士力董事局执行主席闫凯境：后疫情时代企业如何面对挑战与机遇

7月13日，在《2020大健康产业西湖论坛》——暨第十一届中国医药物资协会连锁药店分会年会上，天士力控股集团董事局执行主席闫凯境进行了《遇见未来，重构你的领导力》主旨演讲。闫凯境指出，在后疫情时代，企业面临危机需要主动变革，以持续创新迎接未来十年的挑战与机遇，开启智能商业时代。

天士力控股集团董事局执行主席闫凯境

在闫凯境看来，新冠疫情背景下，更需加快经济增长模式升级，促进健康生活方式改变。加速技术进化，推动网络智能化，向全面国际化方向发展，重新定义产品内涵、价值系统与市场空间。天士力积极推动“两转一升”变革，向科技型与智慧服务型企业转型，并以数字化技术实现智能研发，智能制造和智慧健康，以创新驱动向智能商业时代进发。

闫凯境分享道，从短期看，健康医疗领域由于新冠患者就诊受限，门诊、住院数量等均有所下降，其对应的药品、医疗服务等销售收入均有所下降；从中期看，医保收入受疫情医保支出减费降税的影响，也会是一定趋势的下降；从长期看，全球经济处于结构性降速中，医药行业结构分层趋势明显。

但“危”中有“机”，医药行业跨越式发展迎来全新的契机。受益于疫情长尾及后续可能到来的普筛推广，新冠病毒相关的药械诊断试剂及实验室刚性需求猛增，利润弹性空间加大；互联网医疗极好的契合了隔离期间的医疗需求，改变了固化的大众使用习惯，催化了医保利好政策的推出；疫情将一步激发全民的保险意识，加速推动健康险行业发展。

中国创新将迎来蓬勃发展的难得机遇。未来生物医药产业关键技术将更加依赖于国内的自主研发，只有“真创新”+“中国价”创新药，才能造福广大患者，同时为医药企业保证利润空间；诊断及医疗器械的进口替代将是长期风口；疫苗领域持续重点关注快速研发能力、对病毒变异具有快速适应能力的平台型疫苗技术。

闫凯境进一步指出，新基建将是未来变革的最大机遇，天士力将致力于医疗新基建的广泛应用，在智慧医疗、远程医疗、智慧医保、智慧健康、智能研发、智能制造领域深耕，持续打造数字化智能创新研发链；在流通零售环节，闫凯境更提出“智战胜于践战”，以强大的能力中台赋能端到端的业务应用，打造围绕医院和药店的分销，动销和服务的智能营销生态链，并构建基于区块链技术的透明供应链，将原料，生产，产品和消费体验联结起来。

闫凯境总结道，当前医药行业面临着一系列的变革，医保谈判带来的采购正在常态化，而新疗法，如细胞瘤治疗等，则即将迎来新的周期。面对危机、变革与创新交织的时代变局，企业需要迎难而上，顺势而进，重构企业家领导力的大“IP”，I为商业创意、价值逻辑、趋势思维，P为自中心创造、功能网组织、价值共享，聚力打造“胆量、心智、行为模式”的企业家领导力重构。遇见未来，与各界共创共享、为中国患者提供价值，为建设国际健康共同体贡献力量。

2020大健康产业西湖论坛