2019年国际护士节庆祝大会举办 启动中国精英教学医院护理联盟

近日，在第108个国际护士节即将到来之际，北京协和医院2019年国际护士节庆祝大会暨中国精英教学医院护理联盟启动仪式在协和学术会堂举行。由北京协和医院牵头其他8家医院组成的“中国精英教学医院护理联盟”正式成立，旨在探索建立中国特色标准化人才培养模式，为国家培养更多同质化优秀临床护理人才。中国精英教学医院联盟主席、北京协和医院院长赵玉沛院士为9位护理部主任颁发了护理联盟执行委员聘书。

会上，中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任吴欣娟首先介绍了中国精英教学医院护理联盟工作设想。中国精英教学医院护理联盟（以下简称护理联盟）由北京协和医院牵头其他8家中国精英教学医院联盟单位组成，护理联盟旨在构建贯穿职业发展全程的特色标准化护理人才培养模式。护理联盟将聚焦培训，共享优质的临床护理教学资源；制定标准，为全国护理人才培养提供借鉴；示范引领，培养同质化优秀临床护理人才。

护理联盟成立后，将首先以国家卫生健康委《新入职护士培训大纲（试行）》为指导，建立对标国际的新护士规范化培训体系。通过开展现状调研和借鉴国际成熟经验，搭建培训平台，建立培训标准，在联盟单位实践验证后向全国推广。未来，护理联盟还将开展临床护理师资能力提升、专科护士培训等项目。

北京协和医院院长赵玉沛院士9位护理部主任颁发聘书

在启动仪式上，北京协和医院、北京大学第一医院、复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院、浙江大学医学院附属第一医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第一医院、香港大学李嘉诚医学院和北京大学第三医院9家联盟单位护理部主任共同点亮了大屏幕，中国精英教学医院护理联盟正式启动。此外，赵玉沛院长为这9位护理部主任颁发了护理联盟执行委员聘书。

护理联盟启动仪式后，北京协和医院总结了今年开展的“护士技术大练兵/比武”活动。活动以静脉输液、静脉采血和心肺复苏三项常用护理技术为考核主体，全院10大片区、1800余名护士全部参加，按照护士长、教学老师、临床护士系列分组考核。经过初赛选拔，100名技术能手进入决赛，从中评选出金、银、铜奖和优秀奖。

在会上，护士代表杨秋玲和李俊以主题演讲的形式介绍了北京协和医院静脉治疗综合管理的经验。据介绍，该院建立了以护士为主导，由专科护士、放射科、超声医学科、药剂科、血管外科等组成的静脉治疗协作团队。与此同时，该院在多项静脉治疗技术上的创新，极大地降低了相关并发症的发生。（蔡熊更）