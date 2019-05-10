“起立—行走”时间，测再住院风险

美国纽约大学老年心脏病学项目的研究人员最近发现，对心脏病发作后被抢救过来的老年患者来说，一种简单的动作测试，有助于判断并预测他们是否会在一个月内重新入院。该研究结果已被发表在《循环：心血管质量和结局》杂志上。

研究人员选取了美国94家医院的3000多名心脏病患者，他们的平均年龄为81岁。调查结果显示，在出院后的30天内，约18%的病人会因心衰、出血或心律不齐等并发症而重新入院。

为了研究患者康复情况与再次入院之间的关系，科学家对离开医院前的患者进行了思维、视力、听力和移动能力的评估。结果发现，在移动能力评估中，老年人从椅子上站起来，步行3米，然后返回椅子处坐下来所用的时间，能够预测其30天内重新住院的风险。即，完成这项测试用时超过25秒的病人，比用时不到15秒的病人重新住院的可能性高出近2倍。这一测试被研究人员称作“起立—行走”计时测试。他们认为，在移动能力测试中表现差可能是易受病毒细菌感染、跌倒和反复发生心脏事件等的标志，因此会增加病人重新住院的可能性。 （萧忠彦）