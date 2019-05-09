航空总医院试点“互联网+护理服务”院企合作

为积极投身探索开展和规范“互联网+护理服务”的创新发展模式。5月8日，中国医科大学航空总医院与北京美鑫科技有限公司正式达成战略合作关系。在试点“互联网+护理服务”阶段，航空总医院将为辖区内有护理需求且适合居家护理的患者提供3类25项（北京市互联网居家护理服务项目目录（2018 版））居家护理服务。

在国家卫健委鼓励医疗机构利用在本机构注册的护士，依托互联网等信息技术，以“线上申请、线下服务”的模式，为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供护理服务的背景下。中国医科大学航空总医院作为集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，更是率先迈出了发展“互联网+护理服务”实质性的一步。

图为金牌护士总裁丁少磊（左）与中国医科大学航空总医院院长王文标（右）签约

据介绍，“金牌护士”APP是一款可提供护士上门服务预约的软件，分为客户端和护士端。客户端提供服务的信息展示，用户使用手机即可了解服务详情，轻松预约服务，完成订单支付，节约用户的时间，为用户提供便利；护士端提供订单处理、订单管理、护士培训等服务，便于服务人员进行接单操作，形成标准化服务流程，提升服务水平。同时，“金牌护士”APP还可对订单实施电子化管理，建立电子护理档案，以达到服务全程留痕、可追溯的目的。

为保障护士上门服务的有效性和安全性，护士端特别设计了电子化安全保障系统，包括电子围栏、超时预警、轨迹跟踪、一键呼叫等功能。电子围栏，即以服务地址坐标为圆点的一定范围作为预警范围，在此范围内才能够处理订单的开始服务、结束服务等功能，确保派出的护士在服务范围内；超时预警，即对服务时间进行预警提醒，提醒护士按时出门、准时开始服务，规避迟到现象。当服务时长超过正常服务时长20分钟时，若护士还未离开电子围栏的安全范围，客服人员会收到超时预警，并主动联系护士，确定护士的人身安全；轨迹跟踪，即在服务过程中设置马上出门、开始服务、结束服务等功能，均会详细记录地点坐标位置；一键呼叫功能，即可直接拨打110及发送预警信息给紧急联系人，在系统中可配置1~3位紧急联系人，出现紧急情况时，紧急联系人可接收预警信息，以便在第一时间处理。

此次，中国医科大学航空总医院与北京美鑫科技有限公司的携手合作，将发挥院企双方各自在疾病诊疗、临床护理与教学培训、互联网护理信息平台、居家护理服务领域的资源、技术、运营优势。

签约会上，金牌护士总裁丁少磊表示，金牌护士主要的合作对象有三级、二级医院，一级社区医院，社区护理站和护理中心。针对三级、二级医院的合作，“金牌护士”可以帮助医院解决院后康复期患者的延续性护理难题；针对一级社区医院的合作，“金牌护士”主要帮助解决失能/半失能老年群体的居家护理难题；针对社区护理站、护理中心的合作，“金牌护士”可以帮助机构解决大众家庭对护理服务多样化、多层次的需求。

中国医科大学航空总医院作为国内首家与第三方互联网信息技术平台就“互联网+护理服务”建立战略合作关系的医院，在“互联网+护理服务”工作领域起到了示范作用。医院与金牌护士建立合作，可实现双赢的目的，对医院而言，其合作价值主要有六点：一是提升医院床位流转率；二是帮助医院实现院外延伸护理，提升整体治疗效果，提高患者满意度；三是为医院传播品牌，扩大影响力；四是吸引精准患者来院就医；五是能够提高护士收入、降低护士流失率，为医院储备护士资源；六是便于医院对护士的院外接单行为进行监管。（高奕楠）