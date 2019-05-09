2019中国肠道大会在北京召开

5月4日-6日，2019中国肠道大会在北京亦创国际会展中心召开。大会以“爱肠道 爱学习 爱整合”为主题，深度整合微生态、慢性病、母婴、动物、肿瘤、营养、中医药、新技术等肠道相关领域的全球新进展。本届大会组织了15个主题学术会议，国内外肠道领域学术专家170余场学术报告，涵盖12大类产品和服务的企业参与，参会者4000余名。

南京医科大学张发明教授说,我们想让学术会议回归学术本质，希望大家无论是听会，还是作报告和交流，都能收获到知识。

热心肠生物技术研究院院长蓝灿辉介绍说，我们一直把大会定义为“中国肠道人的年度大学习”，所有国际国内获邀讲者都收到我们的《发起人声明》，声明中明确提出：尽量讲自己及团队的最新原创性研究进展，尽量减少流于形式的背景性和综述性内容。并给出了提高学术报告干货率的若干建议。

据介绍，在成人胃肠道中定殖着约1014个微生物,其数量约是人体体细胞总数的10倍，重量超过 1Kg，约编码 330万个特异基因，是人类基因组编码基因数的 150多倍，是人类的第二套基因组。人的肠道微生态系统是个独立、特殊的“王国”，一个健康人的肠道内约存在 1000多种细菌，肠道菌群参与人体的营养代谢，并维持肠道的正常生理功能和机体免疫功能。肠道菌群的平衡受诸多因素的影响：如遗传、饮食、年龄、环境、区域差异和抗生素使用等。从这个意义上讲，肠道菌群是机体不可或缺的一个重要器官，在机体的能量代谢、免疫系统的形成和功能调控等多个方面发挥着重要作用。当肠道微生物群结构或功能受损时，就会引发相关疾病。由于肠道微生物群的复杂性，目前不能精准补充或修复受损的肠道微生物群，因此整体替换/移植（FMT）是治疗本器官结构或功能受损时引发相关疾病的方法，即将提取出的健康人粪便中的功能菌群，移植到患者肠道内，重建新的肠道菌群，恢复健康的肠道菌群达到治疗疾病的目的。

广东药科大学附属第一医院消化内科首席专家何兴祥教授，就FMT（菌群移植）背景知识、FMT可以治疗什么疾病、以及广东药科大学附属第一医院微生态治疗中心的建设及开展FMT的情况给大家带来了精彩的学术报告。何兴祥教授向大家介绍：广东药科大学附属第一医院于 2016年 12月在临床上成功开展了FMT，医院具有“ 粪菌智能分离系统”和相应的实验室与临床治疗流程。何兴祥教授说道：截止2019年3月23日，广东药科大学附属第一医院消化内科共完成FMT操作1560人次，其中胃肠道相关疾病进行FMT治疗占总人次约3/4，在肝脏疾病、代谢性疾病、神经系统疾病（小儿自闭症、阿尔茨海默症、抑郁症、癫痫）、肿瘤患者方面等疾病应用 FMT均显示了良好的效果。最后何兴祥教授言道：所有医务工作者都应不留余力地为“健康中国”做出自己的贡献。