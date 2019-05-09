黑眼圈让人看起来气色非常不好，而且一旦长出，就很难消退。去黑眼圈，要先分清成因、类型，才能“对症下药”。

皮肤松弛，眼圈发黑。随着年龄增长、皮肤松弛，眼周肌肤失去弹性，眼睛下方会逐渐形成黑色的眼圈。护肤时建议使用增强皮肤弹性的眼霜，常按摩眼周。另外，浮肿会导致黑眼圈恶化，避免睡眠不足、睡前喝水太多、饮食口味重等加重浮肿的习惯。

血液循环不畅，眼圈发青。眼周的血液如果循环不畅，会呈现出青黑色。贫血、长期视疲劳、睡眠不足都会导致血液循环不畅。按摩面部及头皮、捂热毛巾或戴热眼罩、做促进全身血液循环的运动、常洗热水澡可以改善这种青眼圈。

色素沉着，眼圈发棕。常揉眼睛、紫外线照射让黑色素沉积在眼周，这是色斑的一种。建议化眼妆时动作要轻柔；外出做好防晒，紫外线强时戴好墨镜；使用有美白功效的护肤产品。另外，如果眼周过敏、发痒、发炎，导致常揉眼睛，会使色素沉积更严重，应及时就医诊治。 （胡珍）