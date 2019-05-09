释疑：总拉肚子怎么回事

安徽读者苗女士问：我儿子今年39岁，从小身体就不好，尤其肠胃不好，不想吃饭，几乎每天拉肚子，一直瘦得不行。现在他每天都在吃健胃的药，但基本没效果，在我们当地医院看病，也没查出怎么回事。请问专家，这种情况我们还能怎么办？

南京市中西医结合医院肛肠科主任中医师王元钊解答：我们常说的拉肚子，中医称为泄泻，致病原因有感受外邪、饮食所伤、情志失调及脾胃虚弱、肾阳虚衰等。临床辨证要区别寒、热、虚、实。一般说来，大便清稀、完谷不化，多属寒证；大便色黄褐而臭、泻下急迫、肛门灼热，多属热证；泻下腹痛、痛势急迫拒按、泻后痛减，多属实证；病程较长、腹痛不堪、喜温喜按、神疲肢冷，多属虚证。急性腹泻多为实证，慢性腹泻多为虚证，但临床病症错综复杂，可虚实夹杂，也可寒热互见。本病中医治疗以健脾燥湿为主要原则，根据寒热虚实的不同，采取不同治疗方法，建议到正规中医院检查后，再根据具体证型对证治疗。

要注意的是，如果经常腹泻，并且有特定的刺激因素，比如吃了特定食物、在特定环境里等，这是与外界刺激有关，可考虑肠应激综合征。这种腹泻排除了外界刺激因素，一般就可缓解，症状较轻者不需要用药，严重者可采用中西医结合的方法治疗。此外，一些肠道疾病患者也会出现慢性腹泻的症状。腹泻时间较长者应及时进行结肠镜、钡灌肠等相关检查，便于及早发现原发病，切不可随意用止泻药，以免贻误病情。▲