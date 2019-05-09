久坐在办公桌前，上班族常感觉脖子酸疼、身体僵硬，长期如此会影响健康。下面为办公人士介绍几项能“偷偷”进行的运动，工作锻炼两不误。

双腿用力。双脚分开与肩同宽，站直后大腿用力，前侧肌肉收紧15秒，然后放松5~10秒，循环这两个动作，重复进行5分钟左右。这个动作可锻炼腿部肌肉，防止久坐引起的血流不畅。很多人有膝关节炎等问题，时常会有疼痛，通过这个动作能得到缓解。

坐着动脚。坐在椅子上勾勾脚趾、转转脚踝、用力跺跺脚、用脚轻轻撞击另一条小腿，有利于放松下肢，舒缓疲劳。但注意最好不要坐在有滑轮的椅子上锻炼，容易摔倒。

大腿夹书。双腿并拢，在大腿间夹一本书，也可以是一张纸，然后让腿反复抬起、放下，能锻炼大腿的内收肌。

原地踏步。就是广播体操开始时的踏步动作。注意腿抬起时，上臂自然摆动，能起到放松全身的作用。

上举扩展。双脚分开与肩同宽，双臂笔直上举，然后再向后向两边扩展，胳膊要伸直。注意动作要慢，身体不能后仰也不能前倾。整个过程大概维持20秒，重复5次。这有利于缓解颈肩不适。

大鹏展翅。双腿直立，双臂先自然下垂放在身体两侧，接着一条腿抬起到大腿与身体垂直，双臂逐渐展开、伸直，保持20秒，然后慢慢回归起始动作，换另一条腿进行上述练习。每次做2组，15个为1组。练习时可配合腹式呼吸。这项锻炼有助颈椎健康。▲