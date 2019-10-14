注意！这四大诱因可能引发关节炎

10月12日是一年一度的世界关节炎日，据《央视网》报道：目前全世界约有3.55亿关节炎患者，其中1.9亿人患骨关节炎。在亚洲，每6个人中就有1人患上关节炎。最新资料显示，我国关节炎患者已超1亿人并正不断增加。

为更好了解关节炎的病因及相关治疗常识，记者前往重庆市急救医疗中心，采访骨科副主任、主任医师曹治东。

四大诱因导致关节炎频发

重庆是山城，市民们每天外出都要爬坡上坎，因此重庆的关节炎患者也相对较多，曹治东介绍：“每天我们骨科大概要接诊70至80名患者，其中一半左右是关节炎相关的患者。在这些患者中，绝大多数都是骨性关节炎，还有少部分类风湿关节炎，化脓性关节炎则比较稀少。”

什么原因导致了关节炎？虽然现代医学还没有一个准确说法，但曹治东从临床角度，介绍了导致关节炎发病的四大诱因：“关节炎最直接的诱因就是年龄，一般女性超过60岁、男性超过65岁，关节炎都会频发；第二个诱因是体重，肥胖体重会给膝关节、髋关节和踝关节带来很大压力；第三个致因是运动过量，以前这是运动员的专利，可近几年随着马拉松热，这样的人群也在增加；第四个致因则是创伤，一般身体受伤之后，会给关节造成额外的压力，最后导致关节炎。”

关节炎有阶梯型治疗方案

关节炎是如何治疗的？曹治东介绍了目前最主流的阶梯型治疗方案：“所谓阶梯型治疗方案，就是把关节炎按照严重程度进行KL分级，不同的阶段使用不同的方案。”

随后，他介绍了目前推行的KL分级标准：因为KL零级代表正常人群，所以曹冶东重点介绍了涉及关节炎的KL一级、KL二级、KL三级和KL四级标准和治疗方案。

KL一级：关节间隙疑似变窄，可能有骨赘（俗称骨质增生、骨刺）。属比较轻度的关节炎，只要使用药物治疗（如服用氨基葡萄糖等）、理疗（按摩、针灸等）这样的保守治疗手段活血化瘀，就能康复。

KL二级：有明显骨赘，关节间隙疑似变窄。这种需要注射治疗，临床使用较多的办法是注射玻璃酸钠，也可以打封闭治疗。

KL三级：中等量骨赘、关节间隙变窄较明确，关节会有明显的磨损。这个阶段主要采用关节镜微创手术治疗，严重的可以采用保膝手术。

KL四级：有大量骨赘，关节间隙明显变窄，整个关节都损坏了。此时主要考虑全膝置换手术。

新疗法保膝手术效果不错

最近几年，随着医疗技术不断进步，对于严重关节炎的治疗，特别是在膝关节的关节炎治疗上，有了新的治疗方法。曹治东表示，目前市急救中心已掌握了以HTO（胫骨高位截骨）、DFO（股骨远端截骨）为代表的保膝手术方法。

HTO和DFO到底有什么先进之处？曹治东用通俗的语言进行了解释：“膝关节部分出现病变，人在疼痛之下会改变行走习惯，导致受力不均匀，让病情进一步恶化。在过去，膝关节部分出现病变，我们就只能用人工关节换掉整个膝关节。现在的保膝手术顾名思义就是通过手术，重新让髋、膝、踝的力线，实现正常的直线传播，让膝关节恢复正常受力，保住大部分好的膝关节。”

目前保膝手术从临床来看相当不错，今年5月一位来自四川的40多岁女患者，在市急救中心接受了DFO手术，曹治东告诉记者：“这是一个典型的关节炎老患者，她吃过氨糖等药物，打过玻璃酸钠等针剂，可治疗了一年还是不见起色，当时被建议要进行关节置换。在新的DFO手术治疗后，她已可以正常走路，膝盖也保住了。”

关节炎及早防治是关键

在市急救中心骨科接诊过程中，曹治东发现了一个不好的现象：“很多患者对于关节炎重视不足，往往拖到疼得受不了才进医院，但这往往都是比较坏的结果。我们收治需要住院的关节炎患者当中，有1/4达到了KL四级损伤，必须进行全膝置换手术。这种手术植入的人工关节只能管10至20年，后面更换人工关节难度会越来越大，如果患者只有30、40岁，到去世之前他可能需要更换2至3次人工关节，这会带来巨大的痛苦，所以建议关节炎要及早防治。”

曹治东向患者提出相关的建议：“对于肥胖的患者会建议减肥；对运动过量的患者会建议合理锻炼；对工作和居住环境不佳的患者，我们会建议换工作或环境。”

针对近几年的马拉松热导致关节损伤患者增多的情况，曹治东也给出了建议：“马拉松这项运动，实际上对关节损伤是比较严重的，特别是膝关节的半月板、软骨和韧带。建议最好进行游泳、骑车等非负重锻炼。同时，在天气寒冷锻炼时，一定要注意关节保护，户外运动应戴上护膝、护踝等保护工具。”