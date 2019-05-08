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阴彦祥：三项举措提升医疗基层服务能力

2019年05月08日19:18 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月8日电 在国家卫健委8日举行的新闻发布会上，山西省爱国卫生运动委员会专职副主任阴彦祥表示，山西省为盘活县域内有限的医疗卫生资源，把病人留在基层，把问题解决在县域，在全国率先开展了县域医疗卫生机构一体化改革，重点做了三方面工作。

阴彦祥介绍，首先是资源下沉,以对口帮扶带动县域护理服务能力的提高。在山西全省开展“护理专家走进县医院”专项行动，免费培训了护理人员3200余名。利用对口帮扶和医联体选派22所省、市三级医院的86名护理骨干参与到对58个贫困县开展的“组团式帮扶”，包括医疗、护理，既有管理也有业务。通过“组团式帮扶”对基层护理工作提升非常明显。另外，实施了县级护理专科能力提升计划。在该计划中，为96个农业县免费培养了专科护士443名。

“其次是聚焦县域，以优质护理促进能力提升。”阴彦祥说，“全省所有县级医疗集团均与省、市三级医院建立了优质护理指导帮扶关系，并将这种关系纳入对口支援县级医疗集团工作的管理范围，与其他的帮扶统筹协调推进。目前，已经实现全省基层优质护理拓展培训的全覆盖，通过全覆盖的扩展培训有效提高了基层护理人员的能力素质。”

“最后是创新模式，以服务拓展推动能力提升。”阴彦祥进一步解释，山西省爱国卫生运动委员会联合10部门制定了《山西省护理服务业改革与发展实施方案》，通过创新人才培养和服务模式，培养护理+健康管理师的复合型护理人才，探索开展“护理+健康管理”和“互联网+护理服务”，将护理服务延伸至社区、家庭。开展“山西护工”培训就业计划，应对基层不断增长的养老需求，每年培训2.5万余名护理员。

阴彦祥指出，未来山西省将紧密结合县域医疗集团功能定位，着力提升护士在家庭医生签约服务、居家养老等方面的专业价值和服务能力，努力为人民群众提供安全、有效、方便、优质的医疗护理服务。

(责编：翟悦(实习生)、杨迪)


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