爬楼梯、假装微笑 10招缓解压力，释放负能量

北京回龙观医院精神科副主任医师 宋崇升

金钱、工作、家庭、人际关系及健康状况等因素都会导致压力过大，进而引发头痛、失眠、免疫力下降、记忆力减退等诸多问题。以下推荐10种帮助减压的方法，值得一试。

1.冥想打坐10分钟。冥想打坐可以促进血液循环，消除生活烦恼。从公园长凳到公交车座位、咖啡店，可以随时随地进行。

2.深呼吸。感觉压力大的时候，用鼻子慢慢深呼吸2~3分钟，然后闭上双眼，保持安静几分钟。呼吸过程中可以用手指按压鼻孔，用左右鼻孔交替呼吸。每次呼气应迅速有力，仿佛要吹跑落在嘴唇上的小飞虫。

3.腹式呼吸。闭上双眼，一手放在腹部，一手放在胸口。开始吸气时全身用力，让肺部及腹部充满空气而鼓起，之后不要停止，继续用力吸气。屏住气息一瞬间，然后用6~8秒钟缓慢吐气，中间不要中断。

4.闻闻薰衣草。薰衣草及其精油可以减少焦虑和抑郁，提高睡眠质量。家中或办公室备一瓶薰衣草精油，用鼻子闻或者涂抹到手腕并按摩，可解压。

5.读几页最喜欢的书。英国一项研究发现，阅读有助于人们暂时逃离现实世界压力，可以使压力减轻68%。压力大时不妨翻开喜爱的书，读上几页或一章。另外，听喜欢的音乐也有类似效果。

6.吃点黑巧克力。黑巧克力可减轻人体对短期压力和长期压力的反应。多项研究表明，吃黑巧克力之后，应激激素皮质醇和肾上腺素水平降低，压力感也明显减轻。

7.回忆愉快经历。美国罗格斯大学最新研究发现，压力较大时，回忆愉快经历可以使皮质醇水平降低85%。比如翻阅手机图片或视频，回忆往日愉悦体验。

8.爬楼梯。长期以来，人们一直认为体育锻炼有益减轻压力。最新研究发现，短暂的井喷式运动可帮助快速减压。比如心情不畅时，爬爬楼梯可加速心跳，缓解压力。

9.触摸绿草地。压力大的时候更要多呼吸新鲜空气。如果没有条件走进大自然，找一片绿草地，体验一下触及绿草的感觉也可帮助减压。

10.保持微笑。微笑可缓解生理紧张，减少大脑中的应激激素，增加欣快激素内啡肽和多巴胺。压力过大时，人们往往会眉头紧锁，即使假装微笑，也会对减压产生积极影响。