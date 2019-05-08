闭目养神！不花一分钱的养生妙方

受访专家：南京市中西医结合医院治未病中心副主任医师 夏公旭

中医理论认为，肝开窍于目，人体五脏六腑之精气皆上注于目。因此，眼睛常常被认为是心灵的窗口，是人最传神的地方。

南京市中西医结合医院治未病中心副主任医师夏公旭介绍，中医里对“精、气、神”的保养非常重视。比如《黄帝内经》中记载：“得神者昌，失神者亡”，可见“神”的盈与亏，关系到人的健与衰；“神”的得与失，又关系到人的生与亡，欲养生者当养“神”。因此，古代修身养性的人，经常把闭目养神作为一种简便易行而又行之有效的方法。《黄帝内经》 中也载文表示，“精神内守，病安从来”，即通过闭目养神，排除杂念、精力集中、无思无虑，直至入静，便可达到养生安神的功效。

夏公旭说，对于脑力劳动者来说，越是繁忙时，越需要闭目养神。只要坐下来，闭上眼睛，脑子里什么都不想，直到呼吸平稳、全身放松为止。他强调，闭目养神必须要时时处处坚持“三要”：心情要放松、入静要安心、顺其自然要一心，坚持如此，才能使全身经络疏通、气血流畅，身体更加健康。

此外，饭后也是静坐、闭目养神的好时机。吃完饭后，人体内的血液都集中到消化道内，参与食物消化，如果此时行走、运动，会有一部分血液流向手足，肝脏处则会出现供血量不足的情况，影响其正常的新陈代谢。夏公旭建议，饭后闭目静坐10分钟至半小时，不仅有助于养神，还能帮助血液更多地流向肝脏，供给肝细胞氧和营养成分，有利于保护肝脏。

现代人生活节奏很快，很多人都有烦躁、焦虑甚至失眠的情况。闭目养神是个不错的调节方法。夏公旭建议，阴虚火燥的人，表现为心烦失眠、口燥咽干、盗汗遗精、两颧潮红、小便短黄、大便干结等症状，闭目养神的调节效果更强。可随时利用空闲时间闭目养神，帮助化燥生津、滋养神志，一般大约10分钟，每天至少保证闭目养神三次。(记者 杨 璞)