百年药企大健康产业创新发展研讨会在沪召开

4月29日，由张恒春药业主办的“传承国药精粹，弘扬传统文化——百年药企大健康产业创新发展研讨会”在上海外滩W酒店召开。

本次研讨会以“传承国药精粹，弘扬传统文化”为主题，芜湖市人民政府驻沪办事处副主任韩昌应，张恒春药业董事长王伟杰，张恒春科技开发公司总经理王忱玉，上海裕信医药有限公司总经理刘源，张恒春国医馆名老中医董胡兴等领导及嘉宾受邀出席。

张恒春药业董事长王伟杰做出了“转型升级传承中华医药文化瑰宝，百年药企探索健康中国创新之路”的主题发言。他表示，“老”是张恒春最大的特色，是一种积淀。老字号的价值在于“老”，而出路却在于“新”。张恒春运用“互联网+”思维积极创新，注重文化和技艺的传承发展，饱经沧桑的民族品牌才能历久弥新。张恒春启动的中医药健康养生产品是对集团OTC产品的扩展与升华，是在做自己最熟悉、最擅长的项目，这是一种双赢的决策与选择。

张恒春药业董事长王伟杰发言

在发布会的下半场，张恒春科技开发公司总经理王忱玉进行了主题为“百年药企的创新之路”的发言。从三个层面着手助力传统药企的创新：中医药文化的传承、张恒春医药精湛技术的承载和文创系列产品的打造。

张恒春科技开发公司总经理王忱玉发言

王忱玉表示，让优秀的传统文化再传承百年，必须要创新，创新的前提必须是扎根中国优秀的传统文化，而百年药企的创新之路，则要从弘扬中医药文化开始。选择以文创类产品来激活“张恒春”品牌的新活力是因为张恒春药业具有强大的研发制造实力和高品质的原材料支持，这些将是品牌业务升级的重要跳板，未来将继续丰富并扩大文创类产品的规模。

嘉宾纷纷表示，本次会议为正处于重大变革与抉择中的百年药企大健康产业指明了方向，“把握趋势，聚力合作，不断创新”才能适应行业需求，与时俱进。