药师帮携手众生药业董事长 开启药企CEO直播间首秀

如今，电商直播成为了各领域追逐的新风口。尤其是2020年暴发的新冠肺炎疫情，更是催生了“全民直播时代”。 在这种热潮下，越来越多的CEO陆续走进直播间亲自带货。

据了解，6月18日，众生药业董事长、集团总裁陈永红亲临药师帮“618嘉年华直播间”，创下了60分钟内销量突破200万的成绩。在谈及“主播首秀”的感受时，陈永红说：“疫情期间线上直播蓬勃发展，吸引我们躬身入局，这次也是一次勇敢的尝试。为了此次直播，前期我们从了解用户、产品组合等便做足了功夫。虽然我第一次直播，过程有点紧张，但大家的采购热情也给予了我很大的惊喜，首秀200万的销量也远远超出了我的预期。”

据悉，众生药业工作人员介绍，近年来，众生药业贯彻落实“全产品、全终端、全渠道”的经营策略，持续推进核心产品向下、向外扩面下沉拓展网络，特色产品加快市场布局。其董事长陈永红此番入驻直播间，是该公司对于拓展下沉市场、布局互联网营销新渠道的一次全新尝试。

而作为目前拥有大量活跃用户的B2B平台，药师帮采取直播带货这种新模式，旨在帮助药企能够迅速进行线上化战略的部署和执行。该公司人士介绍，药师帮的直播对象是平台上近30万多家经过资质认证的药店、诊所终端等小B用户。直播使这些终端用户能够获取更为直观、真切的商品展示，有效减少时间成本，极大地提升了其采购体验。同时，还让厂家、商家与终端用户实现了实时互动，打破了原有销售环节的层层壁垒，使得产品和福利政策能够直接、高效地触达终端用户，不仅为终端用户带来了采购优惠，更为医药厂家、商家的销售模式注入了新活力。