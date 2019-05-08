世界哮喘日：丹龙口服液宣布探索AECOPD精准治疗

4月29日，“丹龙口服液治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期队列研究”项目启动会在北京召开，该项目由四川大学华西医院牵头开展，中国中药协会和中国健康促进基金会主办，中国中药协会药物研究评价技术中心和北京药海宁康医药科技有限公司负责实施，中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会和浙江康德药业集团股份有限公司共同组织承办。

中国中药协会副会长刘张林亲自到会指导，对于项目的研究提出了明确要求：“创新中药-丹龙口服液一定要高标准设计、高质量完成目标任务，用数据证明现代中药对慢性呼吸道疾病的治疗效果。”

中国健康促进基金会专项基金管理部主任王志琳指出：“随着健康中国战略的全面实施，国家精准扶贫策略和医疗扶贫的完善发展，中国健康促进基金会慢性阻塞性肺疾病队列研究的公益项目的启动，将集合社会资源和医疗资源，为推动我国COPD防治事业和全民健康促进做出积极贡献！”

项目启动会由中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会主任委员孙增涛、林江涛主持，项目牵头单位、四川大学华西医院呼吸内科文富强及来自全国多家大型医院的呼吸领域顶级临床专家来到现场，并对研究方案进行了充分讨论。

世界卫生组织预测，2020年COPD（慢性阻塞性肺疾病）将成为第五大经济负担疾病。过高的死亡率与高昂的经济负担使慢性阻塞性肺疾病成为全社会高度关注的重点。与会专家认为，中医药治疗呼吸系统疾病具有独特的优势，通过其多靶点、多环节、多途径的调理作用，可有效缩短患者疾病进程，减少并发症的发生。

需要注意的是，尽管中医药在治疗呼吸系统疾病方面有独特优势，但适合自身特点的研究、评价方法和标准规范体系尚未建立，适应时代要求的自主创新体系尚未形成，中医药治疗呼吸系统疾病方面仍缺乏高质量的循证医学证据及治疗方案推荐。

会上介绍，为了进一步探索丹龙口服液治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期临床作用优势，满足COPD精准个体化治疗趋势，促进中西医融合，康德药业汇集各方优质资源开展进一步的临床研究，努力为哮喘和慢阻肺等呼吸道疾病患者提供一种新的治疗方法。