孩子反复咳嗽 当心是哮喘

5月7日是世界防治哮喘日。支气管哮喘（简称哮喘）是儿童时期最常见的慢性气道疾病。主要特点以慢性气道炎症为主，包含随时间不断变化的呼吸道症状病史，如喘息、气短、胸闷和咳嗽，同时具有可变性呼气气流受限。

“目前我国儿童哮喘的总体控制水平尚不理想，这与家长对疾病的认知不足、临床医师的规范化管理水平有待进一步提高有关。”中山大学孙逸仙纪念医院儿科呼吸/免疫专科檀卫平教授表示，家长应该加强对儿童哮喘的认知，提高防治意识，若发现孩子出现疑似哮喘的症状，应带孩子及时就诊。

频繁喘息、反复咳嗽 或是哮喘信号

希希今年2岁半，近一年因反复“喘息性支气管炎”“喘憋性肺炎”住院五次，经雾化吸入、输液治疗3~5天喘息好转，咳嗽持续10~15天。反复患病让父母焦虑万分，出院后试过多种提高免疫力的药物，孩子状况仍未见好转。

三个月前，希希因重度喘息发作伴缺氧来到中山大学孙逸仙纪念医院治疗。经过详细询问病史，檀卫平发现希希父亲幼年时患哮喘，母亲患过敏性鼻炎。过敏原检测发现孩子对尘螨、蟑螂及鸡蛋白过敏。血常规检测提示嗜酸细胞比例升高（7.5%），C反应蛋白阴性。各种症状提示，希希是哮喘重度急性发作。

住院后，檀卫平按哮喘急性重症发作给希希吸氧和积极的抗炎平喘治疗，三天后希希的喘息症状得到有效控制。同时，减少过敏原暴露，制定随诊方案及儿童家庭行动计划。目前，孩子无咳喘再次发作，檀卫平建议继续按医嘱规范治疗，定期复诊。

今年6岁半的小明体重30公斤，平时活泼好动、食欲佳。近两年来，在天气变化时，特别是春秋季节，小明容易出现流涕、咳嗽等症状，每年有7~8次，每次持续2~6周。之前到医院就诊时，医生均诊断为感冒或支气管炎，分别服用过阿奇霉素、阿莫西林等多种抗生素及止咳化痰治疗，但小明的咳嗽、喘息仍不见好转。最近一个月因天气转变，小明的咳嗽加重，在进食冷冻饮料及甜食时咳嗽加剧，早上起床和夜间咳嗽明显，不时夜间咳醒，影响睡眠。一个月前，妈妈带着小明来找檀卫平诊治。经过详细询问病史，檀卫平发现小明的症状特征提示哮喘，予以支气管激发试验检查，结果呈阳性，诊断为“咳嗽变异性哮喘”。经过抗哮喘药物治疗两周后，小明咳嗽明显减轻，晚上睡眠良好。

“孩子频繁喘息发作或反复感冒咳嗽不愈，都有可能是哮喘的信号。”檀卫平提醒，如出现以上症状，家长应提高警惕，可以带孩子到儿童哮喘专科就诊，确定是否为哮喘后再进行针对性治疗。

儿童哮喘 八问八答

1.哮喘是由过敏引起的吗？

哮喘与过敏密切相关，但过敏并非哮喘的特异性表现。患有湿疹、变应性鼻炎等其他过敏性疾病病史，或有哮喘等过敏性疾病家族史者，都会增加哮喘诊断的可能性，其中半数以上的哮喘儿童同时患有过敏性鼻炎。而吸入变应原致敏是儿童发展为持续性哮喘的主要危险因素，儿童早期食物致敏可增加吸入变应原致敏的危险性。

对于所有反复喘息怀疑哮喘的儿童，均推荐进行变应原皮肤点刺试验或血清变应原特异性IgE测定，以了解患儿的过敏状态，协助哮喘诊断。

但必须强调的是，过敏状态检测阴性不能作为排除哮喘诊断的依据。换句话说，具有过敏体质的儿童患有哮喘的风险比没有过敏体质的儿童大大提高，但也有一部分没有任何过敏表现的儿童也患有哮喘。

2.哮喘不治疗自己会好吗？

临床中确实会遇到一些哮喘患儿随着年龄的增大、免疫力的增强，哮喘发作频率会减少，甚至痊愈，有一些家长甚至会认为哮喘是儿童时期的“正常现象”，属于儿童成长中的“烦恼”，殊不知这种想法危害极大。

哮喘的反复发作会影响孩子的呼吸功能，对呼吸系统造成不可逆的损害。儿童哮喘与一般成人哮喘不同，由于儿童肺部处于生长发育阶段，免疫功能会逐步完善，儿童哮喘是完全可以控制甚至可逆的。如果儿童哮喘不能及时有效治疗，会有一部分儿童迁延至成人，治疗难度更大，甚至增加成年期发生慢性阻塞性肺疾病（COPD)的风险。

所以，哮喘的控制治疗应越早越好，而且儿童时期哮喘的治疗反应还是非常好的。

3.哮喘需要长期治疗吗？

儿童哮喘是儿童时期最常见的慢性疾病之一，既然是慢性疾病就需要长期治疗。一般总的疗程在一年半到两年时间，部分患儿可能需要更长时间，一般每三到六个月需要评估一次，整个过程将视儿童哮喘控制情况进行减量直至停药。家长切不可擅自减药或停药，过早减药或停药均可导致哮喘再次发作。

4.吸入型糖皮质激素长期使用会影响孩子身高吗？

ICS（吸入型糖皮质激素）是哮喘长期控制的首选药物，通常需要长期、规范使用才能达到良好的控制作用。

每个儿童的生长速度不同，短期的评估不能预测成人时的身高。与严重哮喘带来的风险相比，激素对身高影响的作用较小。也许从短期来看ICS的使用可能会对身高有一些负面影响，但不是渐进性或累积性的，也就是说从儿童整个生长发育来看，没有证据显示ICS会影响儿童的最终身高。

5.哮喘的治疗除了激素还有其他药物选择吗？

虽然没有证据显示使用ICS会影响儿童的最终身高，但临床中仍有部分家长对ICS过分担心，这里提供一种次选方案，那便是白三烯调节剂(LTRA)，白三烯调节剂可分为白三烯受体拮抗剂和白三烯合成酶(5－脂氧化酶)抑制剂。

白三烯调节剂是一类非激素类抗炎药，能抑制气道平滑肌中的白三烯活性，并预防和抑制白三烯导致的血管通透性增加、气道嗜酸性粒细胞浸润和支气管痉挛。

目前应用于儿童临床的主要为白三烯受体拮抗剂(LTRA)，可单独应用于轻度持续哮喘的治疗，尤其适用于无法应用或不愿使用ICS，或伴变应性鼻炎的患儿。但单独应用疗效不如ICS，对于哮喘应用LTRA控制不佳的患儿，医生提倡尽早替换或联合ICS治疗。

6.哮喘需要限制运动吗？

对于儿童哮喘的治疗结局是控制哮喘，目标是希望哮喘儿童能够同其他小朋友一样正常地生活、学习。所以，我们不仅不要限制哮喘儿童活动，更要创造良好的氛围鼓励他们进行适宜的运动。

当然运动要有的放矢、循序渐进，没有必要一开始就进行一些竞争性比较强的运动。适当的运动不仅能够增强儿童的体质，还能够促使肺功能发育、增加肺活量、增强呼吸道的防御能力。

哮喘同肥胖也有一定的关系，对于肥胖的哮喘儿童，建议适当增加体育锻炼，减轻体重。

7.哮喘会遗传吗？

哮喘具有明显遗传倾向，患儿及其家庭成员患过敏性疾病和特应性体质者明显高于正常人群。哮喘为多基因遗传性疾病，目前已发现许多与哮喘发病有关的基因（疾病相关基因），如 IgE、IL—4、IL-13、TCR 等基因多态性。

8.患哮喘的孩子能接种疫苗吗？

首先，儿童期国家计划疫苗接种是预防一系列严重疾病的有效措施，虽然疫苗接种过程存在一定风险，但相比其获益来说，接种是必须的，除非孩子具有接种禁忌症（如严重免疫缺陷不能接种减毒活疫苗）。哮喘本身并不是疫苗接种禁忌症，但在哮喘急性发作期，或者呼吸道感染的急性期需要暂缓接种；严重鸡蛋过敏需要避免鸡胚培育疫苗接种。在哮喘维持治疗阶段，中低剂量吸入激素或（和）白三烯受体拮抗剂治疗期间，是可以同时接受疫苗接种的，无需停药。(全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、刘昕晨)