阳光融和医院：坚守理念 以“心”办院

2019年5月8日，阳光融和医院迎来了三周岁的生日。就在此前半个月，收到了一份与众不同的生日贺礼——通过三级甲等综合医院现场评审。患者在家门口，便可享受到高品质、高水平、高层次的诊疗服务。

截至目前，设置床位2000张，现开放床位1200张。开诊至今，门急诊总量118.79万人次，体检10.61万人次，入院7.79万人次，开展各类手术2.54万台次，其中三四级手术占比42.58%。患者满意度超过95%，主要临床业务指标全面领先同级公立医院标准。

据悉，作为一家开诊仅仅三年的年轻医院，阳光融和用独有“阳光融和健康模式”打造出了社会办医健康发展范本，用实力和体验赢得老百姓的信赖。这一切都源于阳光融和质朴而真切的文化发展理念——“办医院就是为了老百姓”。这也使得阳光保险迸发出强大的动能，成立后只用了5年时间就跻身于中国500强企业。其业务发展、价值增长、战略推进、规范管理的能力更是有目共睹。

阳光保险集团董事长张维功认为，只有每个员工都知道公司的发展目标、核心价值观，这样所有员工才能心往一处想，劲往一处使。

对于未来发展，阳光融和相关负责人表示，作为医疗行业的一名新兵，医院将不断创新突破，提升医疗质量、提高服务水平，创新变革，积极践行社会责任，打造形成可复制、可输出的阳光融和健康管理和服务模式，为百姓带来更加安全、舒适的诊疗服务。

文化建设同样适用于阳光融和医院。在开业之前，张维功用三天时间亲自斟酌提炼出阳光融和的医院文化：

愿景：打造最值得信赖的医院

使命：做护佑健康与生命的天使

价值观：以病人为中心，以医生为财富

服务格言：在这里，每个人都会关心您

在多次考察积累基础上，世界优秀医院的经营理念深谙于心，并结合中国的实际情况，70%站在病人角度，30%站在医生角度，张维功提出了医院的文化，经过医院所有人员讨论最后做了统一。

纵观阳光融和医院的文化定位，既顺应了国家医改的新形势，也探索了国内医疗服务的多元路径，更是契合整个社会对健康医疗的更高需求。

以“心”办院

“我们一定要办成一家不同的医院，充满人性的医院。站在病人的角度，对这个行业的认识与深刻思考是我们办好这个医院重要的前提。”张维功说。

优秀的文化，落地成以“心”办院。患者及家人感受到的是平等、礼遇、尊重的新型医患关系。

在阳光融和，为了让急诊成为真正的“急”诊，医院打掉急诊中心的外墙，让救护车直接开进抢救室。因为节约十几秒钟也许可以挽救一条生命。 “空中救援通道”的开通则实现了直升机、救护车与急救绿色通道一体化的无缝隙对接。

值得一提的是，阳光融和的“硬件”实力一点都不输“软件”。医院全面推进数字化，打造智慧型医院。开发引进先进的医疗信息系统，建设数字化集成平台，上线医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、医学影像系统（PACS）、远程诊疗系统（RIS）、手术和麻醉系统、重症系统及成本控制系统（HRP）等43个子系统，实现“人流、物流、业务流、信息流、资金流”的高效同步，带来简单、智能、自助式的就医环境。

情怀落实

筹建初期，张维功曾明确提出目标，一定办一家能代表中国医疗改革未来方向的医院，建一家中国最好的非公立医院，具体目标就是要三年当地一流、五年山东一流、十年中国一流。

复盘阳光融和医院三年来的发展之路，正是由于先进的人文精神指引，从领导到每一名员工对人性的尊崇与追求，才能让医院在短时间内创造“奇迹”。

重视人文，不仅温暖患者，也使得医务人员有获得感。当一家医院有了好的理念、好的目标，就会有最好的医生不断加入这个团队。更重要的是好的文化、好的机制，也可以培养更多的好医生。

目标坚定，情怀落实，以“心”办院。

“我们是有信心、有能力把阳光融和医院建设成非公立医院的典型代表，未来十年做成中国最好的医院。”张维功说。