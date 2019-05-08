宁波市北仑区人民医院探索建立区域药事管理中心

宁波市北仑区人民医院（浙江大学医学院附属第一医院北仑分院）于2009年开始探索城市医院与县级医院的紧密型托管合作，依托“互联网+双下沉”构建了打造省、县、乡、村四级联动、梯度下沉的“线上线下”协同发展模式。

改善医疗服务行动计划进入第二轮以来，宁波市北仑区人民医院针对本区域基层药学服务薄弱、处方流转困难、社会药店与医生处方行为缺乏有效监管等现状，探索建立区域药事管理中心，搭建了以“医疗健康服务集团、民营医院、社会药店、医师、药事、患者、物流”实体架构与“合理用药审核、处方审核分配、用药教育、药物配送、监管”互联网平台为联合支撑的管理平台，基本实现了医疗联合体内药学服务、药品信息的标准化管理，群众配药“最多跑一次”，诊疗服务更安全、舒适与便捷。2018年10月以来，宁波市北仑区人民医院的区域药事管理中心陆续在该院5家医共体成员单位和9家医院上线，创新开展智慧药学的服务模式，从审方、处方流转和患者服务三方面将医疗、处方和药事有机结合，实现处方（医嘱）事前、事中、事后三个维度的规范化、协同化、同质化用药管理，改善药学服务质量。

一、区域药事管理中心主要功能

（一）区域全处方前置审核。区域药事管理中心以宁波市北仑区人民医院为核心设置区域审方平台，应用60000余张说明书，800万项审核规则，7000余篇临床指南等，组建涵盖临床、药学、行政管理等专家团队，统一供应药品的知识库、处方审核的规则库，为区域内医疗机构提供全部处方（包含外配）的审核服务。平台设置 1-8级不同等级警示/审核，医生处方形成后，先由合理用药系统提供前置机审，结合患者的疾病诊断、患者体重、体表面积、药物过敏史、检验指标等各项信息，对适应证、用法用量、禁忌（慎用）证、药物相互作用等进行合理性审核，之后由区域审方中心临床药师提供前置人审，事后提供处方点评分析，让群众在区域内获得统一的、集约化的、高效可及的药学服务。

（二）处方流转服务。主要指外配续配处方的流转，患者在宁波市北仑区人民医院首诊后，医生通过外配系统开具处方经由审方中心审核，通过药事管理平台流转至社会药店。患者可通过药店导航选择合适药店直接购药或者网订店送。平台通过地方卫生健康局、食品药品监督管理局等主管部门对处方流转过程中的外配续配药品目录、社会药店进行遴选管理，其中在药品目录方面首选长慢病以及可续配的药品（目前还以自费药为主）坚持院内外药品同质化、一体化管理，对社会药店的遴选是开放式的，首选大型连锁药店，保障药品供应和质量保证。

（三）用药健康服务。群众在区域药事管理中心平台上可获取用药指导等科普服务，以复诊患者为例，通过药事管理中心发起复诊后可获取健康服务包括用药指导单、用药提醒，以及药店导航和药店评价等资讯，甚至实现与药师之间的实时沟通，保障患者的用药依从性和用药安全性。同时，宁波市北仑区医院通过该平台加强对基层医疗机构的药学服务指导与能力建设管理，对社会药店实施行用药健康专业服务能力评价体系和淘汰制管理。

二、区域药事管理中心的工作成效

（一）有力保障群众用药安全。区域药事管理中心有效解决了长期以来存在的基层药学服务基础薄弱，临床药师紧缺，审核系统功能良莠不齐，“小样本+人工点评”的模式完全局限于点评人员的专业能力等问题。统计显示，2018年10月8日上线至2019年3月31日，区域处方前置审核率100%，处方合格率从87.5%提高到96.5%，修改处方时间从19.9分钟下降至2.5分钟，处方点评率从5.9%提高到100%。目前，中心积极探索在医师、护师、药师的基础上导入健康管理师、心理咨询师，为群众构建一个“五师共管”的用药健康服务网络。

(二）推动信息共享与有效监管。医院和社会药店通过访问系统，获得临床合理用药管理规则的分析干预应用服务，并可查看本机构的合理用药分析结果，处方可查询、可追溯、可验证真实性，实现处方智慧管理与共享。卫生健康主管部门通过系统的用药规则引擎和数据汇总功能对医院、社会药店的用药数据收集、用药行为干预处理和分析点评进行掌握与监管，有利于进一步有的放矢指导临床合理用药。

（三）实现配药“最多跑一次”。在区域药事管理中心平台应用之前，医保外配系统，需患者亲自到实体医院才能获取外配处方，且不能做到同人同处方合并审核。中心平台应用后，基本实现了让首诊患者配药“最多跑一次”、复诊患者续配“不跑路”，获取药物便捷、经济，充分享有处方知情权、药店选择权。（北仑区人民医院）