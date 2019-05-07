江中：五十年的“保胃护肠史”书写品牌价值观

作为传统中药品牌，江中五十年来坚持产品精工细作、立足品牌创新，书写了老字号中药品牌价值观。

1969年，江西中医学院成立校办企业红旗制药厂，后改名为江西江中制药厂。现在一提到草珊瑚含片、健胃消食片等药品时，首先想到的就是“江中”这个品牌。从诞生到出名，江中用了二十多年。

2006年，“江中”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2018年第十五届“世界品牌大会”暨2018年中国500最具价值品牌发布会上，江中被评测为“2018年中国500最具价值品牌”。

历经五十年发展，从校办小厂到华润江中制药集团；从以中医学院教职工家属为主的小规模制造团体到拥有多个领先领域研发团队的“江中药业技术中心”；从中草药粗加工等作坊式生产到江中药谷，这五十年来，江中始终秉承研发领先、精益生产、营销增长的发展战略，不断描绘“江中”这个品牌。

从上世纪八十年代末开始，江中就确立了“消费者心中的名牌，才是真正的名牌”的品牌塑造思路，也更明白一个好品牌的塑造源于好产品本身。

几十年来，江中致力于呵护国民胃肠健康。“吃多了不消化，吃油了肚子胀，嚼一嚼江中牌健胃消食片。”经过江中团队在原料采购、生产工艺、包装设计等环节上的持续优化改进和严格把关，江中牌健胃消食片凭借自己的产品优势在如今消费者追求“美食与健康不可辜负”的语境下，得到国民认可。

除了专注于“胃”的拳头产品江中牌健胃消食片外，另一款针对“肠道”的江中牌乳酸菌素片于2014年问世，“年轻”的乳酸菌素片作为肠道日常调理用药，已被中国消费者接受。

今年四月，华润江中和美团点评发布战略合作，旨在通过拥抱更多年轻消费人群和热爱美食的人群，引领江中牌健胃消食片的消费领域。通过和美团点评展开跨界合作，江中牌健胃消食片将通过创新和传统“双剑合璧”的营销模式抵达这消费者手中，从而赋予江中品牌新的势能。

华润江中总经理卢小青表示，华润江中与美团点评跨界合作将主要瞄准年轻消费群体，针对用户提供餐后助消化服务，进而实现与这一消费群体互动，提供多元产品和服务，让健胃消食片更细致入微地融入一个个消费场景，让更多平台年轻消费者通过“吃好、消化好、生活好”来了解华润江中和江中牌健胃消食片。

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