华润江中卢小青：江中，家中常备药的践行者

近日，华润江中总经理卢小青在2019年中国药品零售产业信息发布会（以下简称“西普会”）上发表了《传承创新五十年，家中常备药的践行者》的主题演讲。她表示，五十年来，江中所有的创新努力都是在践行一件事：用极致创新的理念，让中医药智慧进入百姓生活，让中药进入日常化。未来，华润江中将继续发挥自身在家中常备药领域的优势，站在胃肠日常用药专家基础上，向更广阔的巨大空间迈进。

华润江中总经理卢小青

五十年前的初心

1969年10月，江西中医学院成立了一家校办企业：红旗制药厂，这正是江中制药的前身。脱胎于学府，使江中从一开始就抱有“济世利他”的家国情怀，同时也怀揣传承与创新中医药的理想。1990年企业更名为江中制药厂后，陆续推出了江中复方草珊瑚含片、江中健胃消食片等一系列核心产品，令江中在全国用户中闻名。

五十年来，江中所秉持的中医药“天道”，正是“治未病”的终极理念。在此传承的基础之上，不断结合新的理念，把传统带进日常生活之中。

细数江中的发展历史，传承创新是最核心的要素。将中医药与现代人“日常”生活相融合，一直是“江中式”的市场制胜法宝，这一理念，江中践行了五十年。

未来，江中还将围绕这个方向，进行更多的突破。卢小青表示，要把绿色生态、智能制造、技术研发做到极致，为的是把国人的“家庭小药箱”做得更加安全、更加良药可口，更加体验愉悦，更加有温度。

聚焦家中常备药，把创新与传统完美结合，开拓出的是江中发展的全新空间。

江中的进击

超10亿年销售额的江中健胃消食片，或许是华润江中给消费者印象最深的产品。在华润江中，非处方药产品占到营收的80%以上，健胃消食片、复方草珊瑚含片等深入人心的品牌共同撑起了江中的行业地位。也正是在行业中扎根多年，江中敏锐地发现，普通老百姓健康意识越来越强，对自身健康的需求越来越高，医疗保健支出呈高速增长。

随着消费者自我选择意识的提升，消费者的自我健康保健意识逐步增强，对健康产品的需求正在逐步增大，这给华润江中等一批已有成熟品牌的制药企业带来巨大的市场机会。

肠胃日常用药构筑起江中厚实的基础，但江中并不满足于此。迈向更广阔的家中常备药市场，才是江中一直以来回报社会的信念。

江中未来可期

2018年，随着并入华润医药，江中迈上更高的台阶，市场自然期待有更大的作为。

践行家中常备药，正是华润江中选择的新方位点，意味着江中还将开拓更多新的市场。但在江中的视野中，这仍然只是一个中期目标。江中更长远的规划，是将中医药带进日常生活。华润江中的“品类大全”中，已经有了日常护嗓的江中牌复方草珊瑚含片、日常助消化的江中牌健胃消食片、帮助肠道日常调理的利活牌乳酸菌素片，和日常康复营养的初元牌复合肽等。庞大的阵容昭示着未来的空间。

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