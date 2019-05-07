哮喘患者平时应该注意一些什么？

本期节目：春天来了，如何有效控制哮喘

对于哮喘患者，首先要规范治疗。长期抗炎治疗是最基础的治疗，首选的药物是吸入激素。应急缓解症状的首选药物是吸入短效β2激动剂。重症哮喘患者，经过上述基础治疗仍长期有症状或反复发作时，可考虑做升级治疗。对于每位哮喘患者均应选择适合的治疗级别，也就是“个体化治疗”，在不断监测的情况下调整治疗方案。规范治疗以争取完全控制症状。

在规范治疗的前提下，还应该注意的事项，比如吸烟的患者首先要戒烟，戒烟后病人的肺功能有较大改善，同时也要避免被动吸烟。加强身体锻炼，增强机体的抵抗力。呼吸新鲜空气，促进血液循环，冬季适时锻炼还能提高呼吸道黏膜对冷空气的适应能力。

我们一直强调的，哮喘的病人绝大多数跟过敏相关，为此，对于一个哮喘患者首先应该知道你的致敏物是什么，尽量避开你的致敏物。比如说很多人就是宠物毛过敏，可家里还养着狗、养着猫，他在家居环境下这些致敏原持续地刺激他，患者总是在喘息的边缘上，时轻时重，随时有急性加重的风险。

比如明确诊断这个哮喘患者就是对猫毛过敏，你就应该不再养猫了。有学者研究，当猫脱离你家里之后的半年，在你的家里猫留下的分泌物（致敏物）才可能彻底被排干净。不是今天送走了猫，明天就不刺激你了。有患者说“我住这个屋，猫住另外一个屋”，这种状态是得不到良好的脱离。

还有一些人是对尘螨过敏的，一般建议他家居环境中尽量不要铺地毯，布艺沙发少用，家里的床罩、枕套经常更换，或者是勤洗热水烫，或者是用防尘螨的被罩、床罩也会好一些。还有就是定期通风，尽管有一些尘螨尘土会刺激你，但在定期通风之后的环境中尘螨的浓度会降低，对你的刺激也会减少很多。

还有一些人是对霉菌过敏。比如在这样的一个密闭房间，有中央空调，有时候空调管道清理的不是很及时，会有一些霉菌的滋生，在这种密闭环境下的可使霉菌浓度很高，在及时清理空调管路的同时尽量保持环境干燥、尽量通风等等。

对于花粉过敏的患者就应尽量避免春秋两季的花粉接触就可以了，在花粉季出门戴口罩及眼镜，家里也不养某些花草等，或在花粉季来临之前预防性地用一些药物，就会好很多。像这些都是哮喘患者应该注意的。

专家简介：

苏楠，中日友好医院国家呼吸疾病临床研究中心呼吸与危重症医学科主任医师、教授、硕士研究生导师，中华医学会变态反应分会 呼吸过敏性疾病学组副组长、中国医师协会呼吸医师分会哮喘与变态反应工作组副主任委员。

擅长：慢性气道疾病（哮喘和慢阻肺）的诊治、管理及相关研究；重症/难治性哮喘和过敏性哮喘的临床诊治和靶向治疗 （支气管热成形术、生物靶向药物）；以及呼吸系统过敏性疾病的临床诊断和变应原特异性免疫治疗的相关研究。

出诊时间：周一上午特需门诊，周三下午和周四下午专家门诊。

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