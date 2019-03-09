□山西省太原市第九人民医院 薛铁所



民间流传：鸡的胃能够消化砂石和金属，所以鸡内金（鸡胃的内膜）可以消食积。鸡从来不撒尿，所以鸡内金还可以治小儿遗尿。



大家都知道，鸡没有牙齿，不能咀嚼食物，给胃的消化增加了很大负担。所以鸡的胃与人不同，有其特殊的构造，分为腺胃和肌胃。腺胃较小，分泌胃液；肌胃较大，且肉质肥厚，就是我们说的鸡胗，其强力收缩可以磨碎食物。为了更好地磨碎食物，鸡要啄食一些沙粒、石子、小金属，贮存在肌胃里。但是这些东西太硬，会损伤胃壁，于是在进化过程中，肌胃内壁就逐渐形成一层黄色的角质膜，以适应和沙石、金属的摩擦，保护胃壁不受损伤，这层角质膜就是鸡内金。肌胃中的沙石、金属是在和谷物相互摩擦中逐渐变小，甚至消失的，所以鸡要不断补充这些东西，但不是被鸡内金“消化”掉。



鸡有两个肾脏，也会排尿，只是它没有专门的储尿器官（膀胱）和专门的尿液出口（尿道口），而是通过输尿管把尿液排入泄殖腔（肠道的末端），与鸡粪混在一起排出体外，所以鸡粪大多溏稀，并不是鸡不排尿。



鸡内金是一味传统的中药，主治饮食积滞、小儿疳积、肾虚遗尿、通淋化石。



千百年来的实践证明，鸡内金可以治病。古代由于科学技术不发达，古人取类比象，这样来悟它的机理，情有可原。可是在科学技术如此发达的今天，我们就应该用现代科学知识来解释它的治病机理，证明中医的科学性，才能被广大老百姓接受。



研究发现，鸡内金含有胃素，它可以促进消化系统的分泌功能和蠕动功能。实验证明，鸡内金可以影响人体胃肠功能：健康人口服炙鸡内金粉末5克，经45分钟～60分钟，胃液分泌量比对照值增高30%～37%，两小时内恢复正常。胃液酸度也明显增高。游离酸或总酸度在服药1小时后开始上升，于1小时～2小时达最高值，以后逐渐下降，3小时后恢复正常。消化力的增强虽较迟缓，但维持时间较久。胃运动机能明显增强，表现在胃运动延长及蠕动波增强，因此胃排空速率加快。所以鸡内金有消食化积，治疗小儿疳积的作用。



鸡内金还可以加速排尿功能。鸡内金水煎剂对加速排除放射性锶有一定的作用。其酸提取物效果较煎剂为好，尿中排出的锶比对照高2倍～3倍。鸡内金中的氯化铵可能为促进锶排出的有效成分之一。故鸡内金有利小便的作用。



鸡内金本身只含微量的胃蛋白酶、淀粉酶和胃激素，在加工炮制过程中还会受到破坏。鸡内金生品和不同炮制品（清炒品、砂烫品、醋制品、烘制品）分别灌胃0.2毫升/10克对小鼠肠胃推进功能情况，并与生理盐水比较。虽各种炮制品的推进功能有增强的趋势，但并不显著。结果提示，鸡内金的消食作用并不是药物在胃内的局部作用或直接刺激肠胃运动引起的，可能是鸡内金消化吸收后进入血液，通过体液因素兴奋胃肠壁的神经肌肉，刺激胃腺分泌增加而起到间接助消化作用。也有人认为，鸡内金在通过体液因素兴奋胃肠壁的神经肌肉的同时，对组织结构类似的膀胱括约肌也有兴奋作用，可以治疗小儿遗尿。