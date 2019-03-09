两种山楂茶 养护心脑血管
“每到春天，心脑血管病患者就会觉得心慌、胸闷。”北京中医药大学东直门医院心内科主任、主任医师鲁卫星教授分析，这是因为春天万物复苏，容易引起人情绪上的兴奋，进而增加心脏负担，同时，春季天气忽冷忽热，昼夜温差大，血管收缩强烈，对心脏也有影响。再者，如果患者不注意保暖，出现感冒发烧，免疫力下降，也会影响心脏的正常工作。“这些因素都可能诱发心脑血管病”。
很多心脑血管患者喜欢喝茶，不妨尝试自制两款山楂茶：银杏山楂茶和丹参山楂茶。
中国中医科学院研究员周超凡解释，银杏和丹参都有助于改善脑或心脏的血循环，增加血流量。其中银杏主要用于治疗脑血管病，银杏叶提取物作为中药原料对高脂饮食所致的高脂血症具有较好的预防作用。丹参则多用于治疗心血管病，保护心脑血管。
丹参山楂茶
丹参山楂茶具有活血化瘀的功效。将丹参10克和山楂15克清洗干净后切成片，放入锅中，加适量清水，先将水烧开，然后文火煎煮15分钟左右。最后滤取汤汁，一天分两三次服用。对心脑血管的血流量有改善作用。
银杏山楂茶
将银杏叶6~8克用清水洗净，用冷开水再清洗一次，用刀切碎，备用。15克山楂清洗干净，若是山楂子打碎，山楂肉切碎。将喜欢的茶叶，如龙井、普洱茶、铁观音等，根据个人口味，放进茶壶中，热开水过洗1次，接着加入银杏叶和山楂，用水浸泡。每天可饮用1～2次。这两种茶对于血脂偏高的人，尤为适宜。
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