睡懒觉 血糖不好控制

晚睡晚起的生活方式也会让糖尿病患者的血糖波澜起伏。有研究表明，凌晨4点到上午9点是血糖最容易升高的时段。如果糖尿病患者不按时起床、服药、吃饭，那么一整天的血糖就会陷入紊乱。

清华大学第一附属医院消化内科程艳丽医生提醒，需要注射胰岛素，尤其是中长效胰岛素的患者，睡懒觉还可能导致低血糖。睡眠中的低血糖会导致迷，甚至危及生命。因此，建议糖友们的睡觉时间不宜太迟，最好在晚10点之前入睡，次晨6~8点之间起床，以保证8小时左右的睡眠时间。工作繁忙的糖友们一定要合理安排工作时间，尽量不打乱睡眠规律。

如何改变睡懒觉的习惯?

首先，早起要建立在优质睡眠的基础上。很多人早晨起不来，一个很重要的原因就是睡眠质量不好，熬夜到凌晨3点，早上要求自己6点起床，这显然违背了早起的意义所在。

其次，早起不妨循序渐进，让一位经常9点起床的人，突然6点起床，失败的几率往往会很高，因为身体的不适感会带来负面反馈。不如先将时间先设定早10~20分钟，让自己逐渐适应后，再往前提早10~20分钟，循序渐进达到早起目标。

再者，要学会利用好早晨的时间。因为早上的时间很少有人会打扰，是一个人完全清净的时间，头脑更清醒、更灵活，情绪更加积极向上，此时做事效率往往会很高。比如利用早起的时间为自己充电，处理一天的重头工作，持之以恒，会有意想不到的收获。



参考资料

①健康时报2018年12月07日：早起的人生更美好！

②健康时报2014年03月31日：起床太晚血糖控制不好