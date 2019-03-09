治疗早泄 加点抗抑郁药

(上海中医药大学附属第七医院男科 梁国庆)不少早泄的男性患者看到男科医生给自己开了抗抑郁药非常费解，觉得是医生开错了药。事实上，大量临床研究表明，在目前治疗早泄的各种方法中，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)(本质为抗抑郁药)已经基本达到临床治疗的目的，且被广泛使用。

研究证实，人体内有一类叫5-羟色胺的物质，它可以加速射精过程，因此人们设想将5-羟色胺的作用抑制，以延迟射精时间。SSRIs在用于治疗抑郁症时，部分患者出现射精延迟、性高潮延迟等影响性功能的不良反应。因此，利用其治疗抑郁症的副作用可达到抑制射精的目的，从而用来治疗早泄。大总体上说，此类药物应用后可平均延迟射精时间2～5分钟，代表药有舍曲林、达泊西汀。

抗抑郁药治疗剂量多少合适?

抗抑郁药治疗早泄的药物剂量一般低于治疗焦虑症和抑郁症的药物剂量，一般采用半量或常规治疗剂量，从小剂量逐渐增加。

有些患者短暂服用药物后，早泄彻底治愈，无需继续用药。有些患者在停药后射精潜伏期又在很短时间内缩短，甚至恢复原来的水平，这说明要达到长期延长射精的目的需要持续用药。建议舍曲林一般连续使用三个月，最后慢慢减量再停药。

在没有更令人满意的药物治疗问世前，尽管抗抑郁剂治疗早泄存在一定问题，如药物副作用和起效缓慢等，但它仍是最简便和最有效的方法。