沈冬梅：不追天价茶、古董茶，真正爱上中国茶

人民网北京3月8日电（尹莉娜）3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。中国社会科学院历史研究所研究员、中国国际茶文化研究会学术委员会副主任沈冬梅在“传承茶文化·发展茶产业”主题论坛上表示，茶是传承中华文化的重要载体，创新弘扬茶文化，讲好中国茶叶的故事，能够增加国人特别是年轻人的文化自信。

中国社会科学院历史研究所研究员、中国国际茶文化研究会学术委员会副主任沈冬梅

沈冬梅表示，中国是茶的故乡，从茶叶到茶具到饮茶方式，茶文化成为中华传统文化的重要组成部分。“比如以茶为主题的诗词曲赋、书画篆刻，或绚烂的茶具、茶器，鼎沸喧嚣的茶馆茶楼，客来敬茶的习俗风气，还有用茶接待贵宾的国之礼仪等。”沈冬梅举例谈到。

沈冬梅提出，当前，面对各种各样的茶，不少普通消费者往往不知如何选择。对此，她建议，当下首先要倡导人们建立健康的消费心态，避免追求天价茶、古董茶、故事茶，而是通过了解茶文化真正地喜欢上喝茶。同时，这也要求茶产业，要顺应时代，讲好中国茶的故事，吸引年轻人爱上茶。

沈冬梅认为，讲好中国茶故事，要发掘茶文化里的东方智慧，创新弘扬茶文化。“以宋代茶文化为典范来看，茶文化是雅俗兼备的，它既是琴棋书画诗酒茶中的文雅‘茶’，也是柴米油盐酱醋茶里的日常‘茶’。”她说道。

沈冬梅指出，茶文化形态丰富，在不同的场景下起到不同作用。一个人独自品茶时，可以享受诗意美好的氛围；与人邀约对饮时，可以沟通情感、互相尊重；而在“一带一路”倡议下的国际化舞台上，茶文化可以成为不同文化之间达成文化互信、甚至形成文化共同体的重要基石。