业界热议探索茶文化传承，助力茶产业发展

人民网北京3月8日电 （王晓华）3月8日，由人民网·人民健康主办的2019全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办四届。

当日，在“传承茶文化·发展茶产业”专场论坛上，与会嘉宾共同探讨，弘扬中华茶文化，讲好“中国茶故事”，让更多年轻人走近并爱上茶文化，同时推动茶产业精准扶贫，让茶产业的未来发展之路越来越国际化。

全国政协委员，武夷星茶业有限公司董事长何一心，全国人大代表，浙江更香有机茶业开发有限公司董事长俞学文，全国人大代表、贵州省南中源茶旅发展有限公司董事长、普安红推广人韦波，中国茶叶流通协会副会长姚静波，中国茶叶有限公司总经理、国务院特殊津贴获得者王贵卿，农业农村部农村经济研究中心茶业专家刘年艳，中国社会科学院历史研究所研究员，中国国际茶文化研究会学术委员会副主任沈冬梅，浙江大学茶叶研究所副所长，国家茶叶产业技术体系岗位专家龚淑英，北京老舍茶馆有限公司董事长，国家级评茶师尹智君，四川省泸州市纳溪区委副书记、区长谭荣兵，黄金茶事（北京）文化发展有限公司董事长张忠慧，华侨茶业发展研究基金会理事长邵曙光参加本场论坛。

茶企业要走向市场化，以消费者需求为导向

浙江大学茶叶研究所副所长，国家茶叶产业技术体系岗位专家龚淑英表示，茶的品质评价应由消费者决定。“从专业角度看，茶的品质有高低之分，但投放到市场之后，不同的人对品质的要求不一样，不是专家认为好的就好，而是消费者认为好才是真的好。”龚淑英指出。

中国茶叶有限公司总经理、国务院特殊津贴获得者、闽南茶协联盟主席、厦门市茶叶协（学）会会长王贵卿说，茶企业要走向市场化，要知道消费者群体在哪里，要为消费者服务，为消费者进行研发、创新，打造适合消费群体喝的茶，这才是出发点，这样的企业才有未来。

推动茶产业扶贫，助力乡村振兴

四川省泸州市纳溪区委副书记、区长谭荣兵在论坛上介绍了纳溪区在茶产业扶贫上做的工作。他表示，基层政府通过发挥地区优势，在茶产业发展过程中以茶叶精准扶贫为切入点，通过茶产业的扶贫，实现了扶贫方式从输血到造血的转变。纳溪区在精准扶贫、精准脱贫的攻坚战中找准方向，依托于一片小茶叶带动绿色产业，切实带动区内一共11993人建档立卡贫困户脱贫致富。

“作为特色产业，茶产业是乡村振兴的抓手，特别是贫困地区要大力推进。茶产业在贫困地区有生态环境和区位优势。”农业农村部农村经济研究中心茶业专家刘年艳对茶产业在乡村振兴中的作用表示。

当前产业扶贫政策利好，在看到茶产业给当地百姓带来经济效益的同时，也要重视茶产业对生态环境的影响。在推动茶业扶贫过程中，始终不能忘记茶叶质量保证与生态环境保护两大重要问题。全国人大代表、贵州省南中源茶旅发展有限公司董事长、普安红推广人韦波指出。

传播茶文化需要终端平台茶馆发挥作用

黄金茶事（北京）文化发展有限公司董事长张忠慧表示，茶文化的内涵与生活本就有着密切的关联，茶是生活方式，更应该成为一种生活态度。

北京老舍茶馆有限公司董事长，国家级评茶师尹智君认为，茶具有文化内涵，茶馆同样有。茶馆空间是传播文化的重要窗口，也是文化交流的重要载体。茶馆空间连接生产环节到终端体验，茶馆空间是新零售不可分割的空间体验。

“未来的茶馆是跳出传统、打破边界的开放式平台，成为像星巴克一类的休闲生活空间，让前来饮茶的人们抛开生活中的烦恼，沉浸在茶文化的世界里，找到心灵的归宿感。” 张忠慧指出。

茶文化的传播需要年轻人爱上茶

中国是茶的故乡，茶文化源远流长。但很多人认为，喝茶爱茶是中老年人群体的专属，爱茶懂茶的人群中年轻人的比例不高，年轻人与茶好像隔着一层突不破的隔膜。

对此，华侨茶业发展研究基金会理事长邵曙光提出不同意见，她说，有调查发现,目前茶叶消费正向年轻化发展，年轻人的茶饮需求成为茶叶市场未来的增长点。

中国茶叶流通协会副会长姚静波也表示，如今随着新饮品不断发展，饮茶者中20－29岁的年轻人对茶的关注度越来越高，这是一大利好信号。我国茶产业在生产方式、消费方式、销售方式等方面正在与国际接轨。

中国是茶的故乡，茶是传承中华文化的重要载体，然而面对各种各样的茶，不少普通消费者往往不知如何选择。对此，中国社会科学院历史研究所研究员、中国国际茶文化研究会学术委员会副主任沈冬梅建议，要倡导人们建立健康的消费心态，避免追求天价茶、古董茶、故事茶，要通过了解茶文化真正地喜欢上喝茶。

“中国人自己爱茶，积极主动传播茶文化，才能让世界爱上中国茶。”全国人大代表，浙江更香有机茶业开发有限公司董事长俞学文表示。