张忠慧：因茶，分享咱中国人独特的生活方式
人民网北京3月8日电（邓睿）3月8日，黄金茶事（北京）文化发展有限公司董事长张忠慧做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“传承茶文化·发展茶产业”专场论坛中，张忠慧表示，中国传统茶文化与生活息息相关，用24节气做为时间指引，有茶相伴的生活应当成为中国人独特的、极具东方美学的一种生活方式。
黄金茶事（北京）文化发展有限公司董事长张忠慧
论坛上，张忠慧以《黄金茶事》为例，介绍了创建茶空间、打造茶品牌、传播茶文化的经验。据他介绍，黄金茶事的定位有别于传统的茶馆，而是要把一杯温暖的茶与生活相联结。“茶文化的内涵与生活本就有着密切的关联，茶是生活方式，也更应该成为一种生活态度。”张忠慧说。
张忠慧认为，仪式感也是茶文化的重要内核。据他介绍，黄金茶事不仅在北京，也在上海、在景德镇的5A级风景区——古窑、在郑州、在沈阳等地也陆续创建了面积达千平米的黃金茶亊，衍生出与茶相关的多产业的融合合作。
作为茶文化的传播载体,茶事活动也是构成茶文化内涵的一部分。张忠慧认为，未来的茶事空间是跳出传统、打破边界的开放式平台，成为新新的休养身心乐活空间，让前来品茶的人们抛开工作与生活中的种种烦扰，沉浸在深遂的茶文化的世界里，身心自在。奉上一杯温暖的茶，与这个美好的世界深情连接。
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