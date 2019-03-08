0到6岁儿童残疾筛查启动

儿童残疾是健康问题也是社会问题，及早发现患病儿童，可以保障残疾儿童得到及时、有效康复，控制和减少残疾发生。昨天，记者从市卫健委了解到，本市近期启动0到6岁儿童残疾筛查工作。

本市将根据儿童年龄特点，将0到6岁儿童听力、视力、肢体、智力和孤独症残疾筛查纳入常规儿童保健工作，在基层医疗卫生机构开展初步筛查。基层医疗卫生机构再结合基本公共卫生项目儿童健康管理相关要求，开展0到6岁儿童残疾筛查、转介和随访等工作。

妇幼保健院承担辖区儿童残疾复筛工作，对基层医疗卫生机构转介的疑似残疾儿童进行复查，将复查阳性儿童进行疑似残疾分类，并转介至相应的市级儿童残疾诊断评估机构，做好复查结果的登记、整理和随访工作。

市级儿童残疾诊断评估机构对各区妇幼保健机构转介的疑似残疾儿童进行诊断与评估，并对确诊的残疾儿童出具诊断评估证明，提供康复和医疗需求信息服务。

残疾筛查工作明确了筛查方法和转诊标准，确定16家残疾筛查复筛机构和13家诊断机构，建立筛查阳性儿童对口转诊关系，确保筛查阳性儿童及时有效转诊就医。逐级开展儿童残疾筛查信息汇总报送，推进部门间建立残疾儿童信息共享机制，以实现儿童残疾筛查、评估和康复信息一体化管理。（记者 刘欢）