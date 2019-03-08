李西廷：实体经济迎来发展机遇 医疗器械产业面临升级挑战

人民网北京3月8日电（记者孙博洋）3月7日上午，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列活动在京举行。迈瑞医疗董事长李西廷做客人民网，接受了人民网的专访。李西廷就减税降费、医疗器械行业如何发展、创新和人才以及社会责任等话题发表了自己的观点。他表示，当前，是包括医疗器械行业在内的实体经济发展的好机会，企业一定要抓住机遇。

迈瑞医疗董事长李西廷（图左）和人民网主持人（图右）合影

减税降费为企业发展注入强劲动力

李西廷表示，作为企业，今年开年就感受到了政策的春风，国家出台了很多利好医疗器械行业的政策，比如今年的政府工作报告中，提出了今年要实施更大规模的减税降费，而且给出了具体降幅数字，这对企业来说是非常大的政策支持。“在这样的大背景下，我觉得首先是要把减费降税的钱用在产品研发上，来提高公司的核心竞争力，掌握核心技术。每一个企业都提高了核心竞争力，我们这个国家的核心竞争力也就提高了。”李西廷说。

李西廷认为，现在是发展包括医疗器械行业在内的实体经济的好机会。“我们一定要抓住这个时机发展好企业，把减税降费省下来的钱有效用好，用在开发上，用在掌握核心技术上，用在提高产品性能、质量和全球的竞争力方面，企业家们一定要抓住这个大好机遇。”李西廷说。

由中低端迈向高端是医疗器械产业面临的挑战

在谈到如何推进医疗器械产业发展，如何实现推动医疗器械的国产化进程时，李西廷表示，我国医疗器械产业起步较晚，改革开放后才开始进入医疗器械研发生产的阶段，但是短短几十年间，中国的医疗器械产业取得了巨大的进步。“但是还要看到，现在在中国市场上，真正高端的医疗仪器设备还是被国外的一些大公司所占据。”李西廷说。

李西廷认为，目前对于中国医疗器械企业来说，挑战在于怎么样从中低端向高端迈进，怎么让中国市场，由我们中国人自己来掌握，这对医疗器械企业是一个大挑战。“国家既然有这么大的力度支持，作为企业一定要抓住这个机遇，从中低端往高端迈进。迈瑞在这方面有非常大的投入，产品不仅进入中国高端市场，也进入了国际高端市场，比如迈瑞的监护仪已经占中国市场的50%，稳居中国市场占有率第一。”李西廷说。他还表示，也只有这样，一步一个脚印，脚踏实地地掌握好产品技术，做好产品，才能占领高端市场。

创新能力、核心技术和人才十分重要

在谈到创新和拥有核心技术的话题时，李西廷表示，首先，加大对核心技术的掌握，就要投入研发。“迈瑞每年投入研发的费用要保证在当年销售额的10%，并且还要保证投入资金的使用效率，为此我们建立了医疗器械产品的最先进的开发体系MPI，这一套体系对我们的研发有比较大的帮助和提升。”李西廷说。

李西廷表示，医疗器械的研发并形成产品体系投入非常大，要有很多的平台建设，比如研发质量平台、生产平台、供应链平台、计划平台、检查平台，这一系列的平台都要跟上；还包括实验平台，在高温、低温、高湿度、高盐度等各种环境下对产品能否高效运行进行测试，因为用户可能分布在世界的任何一个地方，不经过一个非常严格的体系流程的把控，产品很难适应全球市场的需求。

科技创新型企业的发展离不开人才，尤其是高端人才。在聚才引智方面，“对科技公司来说，人才是第一要素，如果没有人，你的钱再多，也起不到作用，也做不出来最好的产品。”李西廷说。他认为，中国人很聪明，也很勤奋，特别当下，人们都希望通过自己劳动和聪明才智来提升生活的质量，这也是推动我们国家向前发展的动力之一。

李西廷表示，如何把优秀人才培养好留下来对于科技公司来说是一个挑战。“加强对人才培训、激励和关注，包括对人才自身价值实现提供尽可能的帮助，让他们受到尊重，这是我们企业最根本的对待人才的政策。”李西廷表示。

践行社会责任不忘初心

企业无法脱离社会而独自存在和发展，践行社会责任也是一个优秀企业回馈社会的方式之一。“企业实际上也是一个企业社会里的公民，企业的义务就是要对社会负责任，企业在发展时得到国家政策和社会环境的支持，发展起来后应该不忘初心，在社会需要的地方，我们就必须出现在那里。”李西廷说。

据他介绍，迈瑞不仅捐助了多所希望小学，在一些大灾大难比如四川和青海玉树地震时都以最快的速度捐赠了医疗设备。不仅在国内，迈瑞还走出国门，在印尼海啸时曾伸出援手，以及对巴基斯坦、越南等国家的医疗设备援助、医生培训，到贫困地区义诊等等公益行动。

在院外急救方面，深耕大健康领域近30年的专业触觉，让李西廷敏锐的捕捉到在公共场所普及AED的重要性，他表示：“在我国，心脏骤停患者抢救的成功率还不足1%，换句话说，一旦患者在家中或者公共场所发生心脏骤停的情况，能化险为夷，都是非常幸运的。而AED就是增加这份信任的筹码。”

近年来，迈瑞医疗向红十字会、学校、景区、机场、火车站等单位累计捐赠AED（自动体外除颤仪）约1000余台，价值约合4000万元人民币。并通过积极参与急救培训和红十字会活动，不遗余力地为全民进行急救宣传和培训，普及急救意识、提升急救技能，仅2018年，累计培训逾2万人。2018年，通过AED设备分别在杭州东站、上海理工大学、深圳地铁等公共场所成功挽救生命10余次。“我们在公益活动中间做了一些工作，但是还不够，今后我们将与政府部门一起做更多的相关公益的工作，也把中国人乐于助人的美德传播出去，让世界知道。”李西廷说。