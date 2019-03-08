再敲警钟！过量摄入食盐或引起致命心脏病

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》3月5日报道，美国国家科学院新发布的一项报告显示，减少食盐摄入量会降低患心血管疾病的风险，建议美国人每天的食盐最大摄入量应降至1500毫克。过量摄入食盐会导致人体储存过量水分，致使血压升高，进而导致心脏病这一全球头号杀手。

美国国家科学院最新发布了一项由卫生部等联邦机构资助研究的报告，该报告显示降低钠摄入量会降低心脏病的患病风险。目前，美国成年人每日摄入食盐的最大参考值为2300毫克，但是最新指南建议，要把该值降至1500毫克。具体来说，4到8岁的儿童每天的食盐摄入量不能超过1000毫克，9到13岁的孩子不超过1200毫克，14岁及以上的美国人不超过1500毫克。

该报告的作者希望最新参考值能引导决策者立法，要求餐馆公开其食物中钠的含量，甚至规定食品生产商加入食品中的食盐用量。

已有多项研究表明，过量摄入钠盐会导致心脏病患病几率增大。摄入过量食盐后，盐分就会导致身体储水，过量的水分导致血压升高。血压过高就会导致大脑、肾脏及心脏等器官压力增大，进而导致心脏病、心力衰竭及中风。以前，专家用2300毫克的最大摄入量警告人们，超过该值有可能会导致各种潜在不良影响。现在，该报告显示，超过该最大摄入量有可能会导致中毒，或者某一营养物质可能会直接导致危害。

不过，尽管该报告再次肯定了现行的大部分参考值，但是也有一些调整。例如，该报告显示，尚未有充分证据表明，51岁及以上的中老年人食盐需用量要少于其他年龄段的人群。还有，钾的摄入量参考值也有变动，该报告建议成年人每天摄入钾的量为2300毫克到3400毫克。作者写道：“该报告重申，没有充分的证据表明，应为明显健康的个体设定钾的最大摄入值。” 过量摄入钠会导致血压升高，过量摄入钾效果却相反，会使血管松弛，血压降低。

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院表示，美国人日均摄入3300毫克钠，2900毫克钾。美国疾病控制中心2011年所做的一项研究发现，饮食中高钠低钾的人死于心血管疾病的风险升高。实际上，与钠钾摄入量之比最低的人相比，钠钾摄入量之比最高的人死于心力衰竭的几率要高一倍。(实习编译：唐园美 审稿：刘洋)