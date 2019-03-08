廖宁教授：保住生命 也要留住美丽

今天是“三八”妇女节，提到关爱女性，一定要点赞乳腺外科医生，因为他们总是冲在保护女性健康的第一线，与病魔斗争、解除病痛，也更尊重和保护女性。广东省人民医院乳腺科主任廖宁教授，作为医院里400多位外科医生中唯一的女性，用细腻与敏感去倾听患者的心声，“量身定制”治疗方案，帮助她们保住生命，留住美丽，活得更好。

多基因检测工具

助力精准诊疗乳腺癌

数据显示，乳腺癌居我国女性恶性肿瘤发病率首位，并以每年约2%的速度递增。廖宁教授说：“目前还无法降低乳腺癌的发生率，但我们可以早期‘抓住’乳腺癌。越早发现乳腺癌，治疗效果越好。”乳腺筛查检查十分重要，除了B超、核磁共振等，还有基因检测。根据美国遗传指南，携带某些基因突变的女性，比正常人患乳腺癌的风险更高。如携带BRCA1/2基因突变的女性，患乳腺癌的风险是正常人的10倍，而携带PALB2基因突变的女性，患乳腺癌的风险是正常人的2~3倍等。有家族史的高危人群通过抽取外周血做胚系突变检测，可评估风险并及早进行干预降低乳腺癌的发生，廖教授建议女性一生中最少要做一次胚系外周血检测。

治疗上，通过手术、化疗、内分泌治疗等多种手段，乳腺癌患者已经可以跨越5年甚至10年的“生存大关”。更令人惊喜的是，多基因检测工具可以预测患者的复发风险和化疗获益，辅助医生进行治疗决策。如得分较低的患者从化疗中获益较少，可推荐进行内分泌治疗，避免过度治疗，为患者实现更个体化治疗。

3D技术跨领域应用

保住生命也要留住美丽

在临床上，大部分乳腺癌患者在治疗中出现身体残缺，可能会出现自卑等情况。有些患者会寻求人工替代，但这些不能完全解决她们的困扰，要求保存器官和身体重建的声音也越来越多。“通过3D成像技术，可以360度看到患者乳腺癌肿块的大小、病灶相对距离等，给临床医生提供参考，选择根治术、重建还是其他治疗方案。”廖宁教授介绍道。在广东省人民医院乳腺外科的病房里就有这类先进的仪器，不仅让医生做乳腺外科手术更加精准，同时也让患者清晰地看到乳腺癌的严重程度和重建后效果。此外，患者还可以根据自己的需求实现“个人订制”。

25年抗癌之路

“手术刀女王”满腔热血

3月8日是妇女节，这是廖宁教授与她医治过的无数乳腺癌患者共同的节日。从事乳腺癌临床工作超过25年，她将精力和热情都奉献于此，陪伴患者一起在漫长而艰辛的抗癌道路前进。

廖宁教授带领的科室，已成为全国知名的乳腺癌专业诊治和康复团队，一直紧跟国际前沿，在乳腺癌二代测序方面取得了卓越的研究成果。3月29日，受美国肿瘤外科学会邀请，廖宁教授将前往美国圣迭戈参加第72届年度癌症研讨会，并作大会口头报告。作为被邀请的第一个中国内地外科医生，廖宁教授将在此次学术盛会上发出中国“好声音”。

（文/侯静之）