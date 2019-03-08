中医认为，咳嗽是肺气不向下降，反而上逆，导致咯吐痰液等症状，其病因有外感、内伤两大类。外感咳嗽为六淫外邪侵袭肺部导致；内伤咳嗽为脏腑功能失调，内邪侵犯肺部。其中，有一种咳嗽是肺热导致的，或因外感邪气，日久不愈，郁结在体内化为热；或因嗜烟好酒、过食肥甘导致内生痰热；或因情志失调，肝郁化火，气火顺着经脉上注于肺，发为咳嗽。肺热咳嗽常表现为气息粗促，痰多、质黏厚或稠黄。

有一方可治肺热咳嗽：取枇杷叶9克、桑白皮12克、黄芩6克，水煎服或代茶饮。方中，枇杷叶全年均可采收，晒干，刷去毛，切丝使用。其味苦，性微寒，归肺、胃经，具有清降肺气的功效，可治疗肺热咳嗽，气逆喘急。桑白皮是桑树的根皮，味甘性寒，归肺经，能清泻肺火，引出肺中水气，有平喘的功效。黄芩味苦性寒，主入肺经，善于清泻肺火及上焦实热，可以治疗肺热导致的咳嗽痰稠。三者合用，可清泻肺热、平喘治咳，使肺气升降恢复正常。

生活中，首先要注意气候变化，防寒保暖，饮食不宜甘肥、辛辣及过咸，嗜酒及吸烟等不良习惯应当戒除，避免刺激性气体伤肺。适当参加体育锻炼，以增强体质，提高抵抗力，如练习太极拳、八段锦中“左右开弓似射雕”，对肺脏功能改善有很大帮助。平时易感冒者，可按摩面部迎香穴。注意常漱口，如有病情发展应及时就医。▲