晨练和避免久坐，有助降血压
对超重或肥胖的老人来说，30分钟晨练能降低他们的血压。
澳大利亚西澳大学和墨尔本贝克心脏与糖尿病研究所的学者选取了67名（其中35人为女性）年龄在55~80岁之间的参试者，他们要么超重，要么肥胖。研究人员希望考察老人晨练对血压的有益影响，以及久坐期间短暂频繁的起身活动是否会增加晨练益处。
研究人员要求参试者6天里参加3个不同场景：不间断地坐8小时；运动30分钟前坐1小时，然后长时间坐6.5小时；运动30分钟前坐1小时，在接下来的6.5个小时里，每坐30分钟起身稍微活动3分钟。这项研究是在一个受控的实验室环境中进行的，参试者在研究前一天晚上和研究期间吃同样的标准化食物。受试8小时内，他们被反复测量血压和肾上腺素水平。结果显示，与不运动者相比，参加晨练者平均血压（尤其是收缩压）下降了；在久坐中保持短暂起身活动也能降低血压。
这项发表在《高血压杂志》上的研究建议老人保持晨练，坐一段时间就起身活动3~5分钟。▲ （赵鹏程 编译）
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