晚上运动降低食欲又助眠

许多上班族起床后忙着挤地铁无暇锻炼，晚上下班又觉得运动后容易睡不着觉，还有可能吃顿夜宵。近日，澳大利亚查尔斯特大学的研究者表示，在傍晚进行30分钟运动不仅不影响睡眠，还能减轻饥饿感。

研究人员选取11名中年男性，要求他们分别在早上（6~7点）、下午（14~16点）及晚上（19~21点）进行锻炼，以考察不同时段的运动对参试者睡眠及食欲反应的影响。参试者进行高强度间歇式的自行车骑行，即先用最大强度快骑1分钟，然后休息4分钟，反复6个回合。研究人员在运动前和运动后采集他们的血液样本，分析与食欲相关的激素分泌情况，并在参试者睡眠期间进行多次测试，以评估睡眠质量。结果显示，傍晚的高强度运动减轻了参试者的饥饿感，并可以帮助他们较快进入梦乡。

专家指出，对于平时工作比较繁忙的人而言，晚上是他们锻炼的可行时间，不要因害怕失眠而放弃运动。▲ （卢一飞）