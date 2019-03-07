聚焦健康传播  政企医研媒探索融媒体时代新思路

人民网北京3月7日电 （尹莉娜）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办四届。

“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛

当日，在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛上，与会嘉宾一致认为，面对融媒体时代的机遇与挑战，社会各界需互相融合凝聚力量，探索健康传播的新思路和新方法，将科学、权威、有价值的健康知识传递给更多人。

全国人大代表、北京电视台副总编辑徐滔，中国医学科学院肿瘤医院党委副书记付凤环，北京胸科医院副院长、新闻发言人李亮，中国传媒博物馆馆长、中国传媒大学广播产业研究所所长、教授潘力，北京师范大学教授、首都文化创新与文化传播工程研究院院长于丹,中国疾病预防控制中心研究员吴尊友,“趣头条”副总裁、“趣头条”研究院院长柳霞,北京大学第三医院宣传中心主任仰东萍，北京协和医院宣传处常务副处长陈明雁，北京大学人民医院心内科教授刘健参加本场论坛。

融媒体时代下的健康传播 挑战与便利并存

“融媒体时代，以移动互联网为载体的新兴媒体具备信息碎片化、渠道多元化、表达个性化的特点，易于传播、分享和互动，这给健康传播提供了便利，与此同时，也带来渠道管控难、信息生产和发布门槛低、辨别难度高等问题。”全国人大代表、北京电视台副总编辑徐滔分析指出。

北京师范大学教授、首都文化创新与文化传播工程研究院院长于丹表示，当下，每一个人都不仅是信息的使用者，同时也是信息的二次传播者。健康谣言等虚假信息的传播，给人们带来惶恐和困扰，这已经成为一个不容忽视的问题。

作为移动内容平台“趣头条”的公共事务副总裁、“趣头条”研究院院长，柳霞指出，从新媒体平台的角度来看，伴随国民健康意识的增强，公众对健康类资讯的阅读需求正逐年走高。“在一些地区，谣言信息、假冒伪劣产品仍然困扰着人们，因此，如何为人们提供更准确、更权威、更有效的健康信息，这个问题值得关注和思考。”

医媒融合 建立健康传播的权威阵地

在当前传播形势下，媒体和医院成为首先迎接挑战的健康传播主体。付凤环认为，医院与媒体应主动融合形成传播合力，建立起权威的健康信息传播阵地。

“人人都可以成为自媒体人，但不是人人都可以成为专业的健康信息制造者和传播者。医院要培养更多的医学科普传播人才，让医生群体成为健康信息生产的主力军。”付凤环建议，要从学医阶段就培养学生的科普意识，长期锻炼科普能力。

李亮则认为，针对融媒体背景下的健康传播工作，媒体应该主动寻找和医疗机构的结合点。他说，“专家权威和专业的知识，老百姓可能听不懂。这就需要媒体在科普宣传时与医疗机构和专家多沟通，找到老百姓接受的方式，让专家把复杂的问题讲得清晰简洁，把大道理变成小道理。”

医生普及健康知识 是情怀更是责任

北京大学人民医院心内科教授刘健是一名医生，同时也是一个自媒体作者。他在论坛上讲到，对于医学专家而言，要在完成门诊、手术、科研和教学等多项任务之余，投入时间和精力到科普工作之中，并不容易。

因为心怀责任和情怀，刘健坚持运营健康科普公众号“健哥说”。“做科普的初衷可能来自情怀，但要坚持做下去，靠的是责任。”刘健说。

在北京大学第三医院宣传中心主任仰东萍看来，健康科普是增进医患沟通交流的一座桥梁。论坛上，她分享了自己的一段经历，曾经有位网友在她个人的科普公众号下留言称，罹患骨肿瘤的父亲辗转多地求治无果，希望仰东萍帮寻求专家诊治，仰东萍看到留言后立即与患者取得了联系，帮助他们寻医问诊，多年过后，患者家属仍不忘对她表达感激之情，让她深受触动。

“医生做科普，不仅仅是传播个人影响力，更是为了与患者有更多的交流，通过更多的途径帮助到患者，这对于增进医患交流、改善医患矛盾，是非常有帮助的。”仰东萍说。

探索传播新思路 让健康科普年轻化

促进健康科普传播，要从“娃娃”抓起。中国传媒博物馆馆长、中国传媒大学广播产业研究所所长、教授潘力提出：一方面，更多健康书籍和主题演讲应当走进校园；另一方面，高校可以充分利用图书馆、博物馆的平台推进健康科普传播工作，让全国的大学生群体参与，把健康科普的故事讲好。

要推进健康传播年轻化，需要创新的思路和做法。论坛上，北京协和医院宣传处常务副处长陈明雁分享了该院举办科普大赛的做法。陈明雁介绍，北京协和医院在2016年举办了首届科普能力大赛，首次把电视综艺节目的赛制引入到科普大赛中，这一创举让以往枯燥的科普大赛变得生动有趣，引来了社会各界的关注。

迎接融媒体时代下的健康传播新挑战，社会各界正在为共同的美好愿景而探索和发力。正如中国疾病预防控制中心研究员吴尊友在论坛中所言：“当下，百姓对健康的渴望和需求越来越强烈，融媒体在引导生活方式的健康传播上发挥着重要作用。把正确的健康知识传递出去，不仅拓宽了生命的宽度，也将延长生命的长度。”