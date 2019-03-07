刘健：医生用融媒体传播健康，要有责任和情怀
人民网北京3月7日电（许晓华）3月7日，北京大学人民医院心内科教授刘健做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛中，刘健表示，医生用融媒体传播健康，要讲责任和情怀。
北京大学人民医院心内科教授刘健
“我是一个医生，又是一个媒体人”，刘健说，他希望把这两个角色完美结合起来，让大众通过融媒体接受更多的健康知识。从基础上说，医生手术做的好，病人复发少，这只是好医生的标志之一。如果医生在病人面前不够温暖，也算不上是好医生。因此当一名好医生，要求医生能和患者沟通好，用更简单的语言做科普，要有科普的情怀。
刘健说，但坚持做下去，仅靠情怀就不够了，需要责任，再添一把力。“在做科普宣传的过程中，会感觉到你肩上有责任。”刘健举例说，比如做公众号“健哥说”，他发现，拉萨、哈尔滨、三亚、新疆都有患者在听，如果停下来，大家不能通过这个栏目了解健康知识，是不是你要负责任呢？
此外刘健表示，在融媒体大背景下，医院及医生们也在积极探索更有效的患者知识传播新方式。刘健以与新媒体平台趣头条已经开展的合作举例说明：趣头条日活跃用户3000万人，用户会针对自己想要了解的病症信息进行定向内容搜索及阅读，平台将活跃用户的浏览习惯，利用人工智能手段进行分析并再次对用户进行精准推送相关类似内容，如病症的预防、治疗、康复等相关更多内容。真正满足科普宣传的新媒体化，从根本上进一步实现早知道、早预防、早治疗。
“把责任和情怀都放在心里，才能更好运用融媒体传播健康。”刘健说。
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