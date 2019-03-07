痔疮不是小病吗？ 为何有人要打120急救？

进入猪年，中山大学附属第三医院胃肠外科门诊连续收治了5例痔疮出血并重度贫血患者，其中两例患者还是因为排便时出血，晕倒在厕所，由家人呼叫120送来。有人会问，痔疮不是小病吗，为什么会引起如此严重的后果呢？该院胃肠外科副主任医师刘健培提醒，痔疮需要规范的预防和治疗，出现反复和大量便血时需及时手术治疗。

怎么判断自己得的是痔疮？

痔（俗称痔疮）是人体直肠和肛管上皮下方的静脉丛发生扩张和屈曲所形成的柔软静脉团，是最常见的肛肠疾病，素有“十人九痔”、“十男九痔”、“十女十痔”的说法。痔疮好发于久坐和长期便秘、蹲厕时间长和喜吃辛辣食物的人群。

刘健培提醒，如果感觉肛门处有异物感，大便时肛门肿物脱出，甚至肛门疼痛，间歇性便鲜红色血、肛门瘙痒等，那就可能患上痔疮了。患者到医院门诊就诊，通过医生的肛门镜和肛门指检就可以确诊。

痔疮会变成直肠癌吗？

现代医学没有发现痔疮与直肠癌的直接相关性。但因为这两种疾病均会出现便血表现，为了避免直肠癌的漏诊，所以40岁以上、反复便血的患者还是建议到医院就医。

既然痔疮是常见的良性疾病，怎么有人需要打120入院呢？刘健培解释，由于痔疮位于个人隐私部位，属于难言之痛，不少人也认为痔疮是些微小病，就一直久拖不治，使痔疮越来越重，甚至出现严重贫血、痔块卡顿坏死等并发症，最终给身体造成了大的创伤。

有些痔疮需要手术治疗

刘健培指出，没有不适症状的痔疮不需治疗，只需注意饮食，避免辛辣食物和饮酒，多吃果蔬，保持大便通畅，避免久坐，多做提肛动作。当痔疮合并出血、疼痛症状时，建议到正规医院肛肠科门诊就医，口服消肿和消炎止痛药物，外用栓剂和洗剂。

痔如果出现下列情况说明病情较严重，往往保守治疗效果不好，建议最好进行手术治疗：

一，反复大量便血或出血量虽不多，但每次排便都便血，药物止血效果欠佳；

二，肛门肿物脱出明显或需要用手方能将其纳入肛门；

三，反复发生痔核脱出嵌顿，伴剧烈疼痛。

目前治疗痔疮的手术方式是PPH手术，又称为“痔上黏膜环切术”，用一种名为PPH吻合器的手术器械将痔上方的直肠黏膜做环形切除。这样既阻断了痔供应血管血流，又能把脱出的直肠肛管组织向上悬吊固定。与传统手术相比，PPH手术具有术后疼痛少，住院时间短，恢复时间快，术后并发症及复发率低等优点，极大地改善了痔疮患者的生活质量。