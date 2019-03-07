预防出生缺陷：谁要做胎儿心脏超声检查

孕妇和胎儿如果存在以下情况，胎儿心脏病发生风险较高，建议做胎儿心脏超声专项检查。

母体因素

1.糖尿病 糖尿病合并妊娠；妊娠糖尿病血糖未控制，尤其糖化血红蛋白（HbA1c）水平＞6%，建议胎儿超声检查有无先天性心脏病，还应注意室壁有无增厚。

2.苯丙酮尿症 孕妇患苯丙酮尿症，尤其血清苯基丙氨酸水平＞10毫克/分升，建议超声检查有无先天性心脏病。

3.自身免疫性疾病和自身抗体阳性 建议在有条件的情况下，对于自身免疫性疾病和自身抗体阳性孕妇，尤其曾孕有Ⅲ度房室阻滞（AVB）胎儿者，于孕16周开始每1～2周进行一次胎儿超声心动图检查直至28周，观察有无胎儿心脏传导阻滞及其严重程度，同时观察心内膜、心脏瓣膜情况。应用M型超声及频谱多普勒监测胎儿AV间期是否延长，为孕妇及胎儿的治疗和管理提供依据。

4.服用致畸药物 孕期长期服用可能导致心脏畸形或功能异常发病率增高的药物，如：卡马西平、苯妥英钠、丙戊酸盐等抗惊厥药；锂剂；血管紧张素转化酶抑制剂；维A酸；选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)；维生素K拮抗剂；非甾体类抗炎药等。

5.母体感染 孕期受可能导致心脏畸形或功能异常发病率增高的感染，如风疹病毒感染、细小病毒感染等，且孕妇血清学检查抗体阳性，并且胎儿超声检查发现了阳性指标，包括浆膜腔积液、胎儿水肿等。

6.辅助生育技术受孕 建议经辅助生殖受孕获得的胎儿行胎儿超声检查。

7.家族史 一级亲属（父母、兄弟姐妹）至少一人患有心脏畸形；二级亲属患有先天性心脏病的再发风险相对较低，仍建议做胎儿超声检查；三级亲属患有先天性心脏病的再发风险更低，可以不作为胎儿心脏超声检查指征。

8.遗传性疾病 先天性心脏病患病高风险增高的遗传病，如曾生有患隐性遗传疾病孩子的孕妇再次怀孕的胎儿；患常染色体显性遗传病的父母的胎儿；患有与心脏表型密切相关的缺失综合征胎儿（如22q11缺失、Alagille综合征、Williams综合征等）。

胎儿因素

1.产前超声筛查，怀疑心脏结构或功能异常。

2.产前超声筛查可疑心率及心律异常。如果怀疑或确诊胎儿有快速型心律失常或缓慢型心律失常，应该做胎儿心脏超声检查，以便评估心脏结构和功能，明确心动过缓或者心动过速的发病机制，以便指导围产期管理。胎儿快速心律失常很少与先天性心脏病相关，但需胎儿超声监测心脏功能；房室传导异常导致的心动过缓50%～55%与胎儿心脏病具有相关性，建议行胎儿心脏超声专项检查；不规则的胎儿心律及频发期前收缩持续时间超过2周应该做胎儿心脏超声专项检查，监测其转归。

3.产前超声筛查发现心脏外畸形。如果确定存在心脏外的结构和功能异常建议做胎儿心脏畸形检查，除非是已知的低风险疾病及表现（例如单侧唇裂、单纯轻型脑室扩大）可以不做。

4.产前超声筛查怀疑遗传性疾病。如果胎儿遗传学检查提示基因突变、缺失、重排或者非整倍体性，提示先天性心脏畸形风险高，建议行胎儿超声心动图检查。

5.产前超声筛查颈项透明层（NT或NF）增厚：NT≥3.0毫米，建议行胎儿超声心动图检查。NT＜3.0毫米，如果发现存在静脉导管逆向血流，也建议行胎儿超声心动图检查。

6.产前超声筛查发现脐带和静脉系统畸形。当存在单脐动脉、静脉系统异常时，应加强胎儿心脏畸形排查。