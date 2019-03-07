HPV疫苗要不要打？ 除了九价，都是淘汰货？

这两年HPV疫苗和宫颈癌的话题热度一直没降过。随着越来越多女性给自己及自家女孩预约打疫苗，引来了一大波问题：2价、4价、9价HPV疫苗差距究竟有多大？打了HPV疫苗，就一定不会得宫颈癌了吗？有过性生活打HPV疫苗有意义吗？……如果你依然不懂HPV，本期请来首都医科大学附属北京地坛医院妇产科主任康楷教授作全面解读——

HPV和宫颈癌

HPV（人乳头状瘤病毒）是人类常见病毒之一，主要通过性行为传播。99.7%的宫颈癌中检测出HPV。70%-90%的 HPV 感染无症状，在1-2年内可自行转阴，仅有5%-10%的HPV感染会持续，从HPV持续感染进展为浸润性宫颈癌通常需要20多年，免疫力低下者进展时间较短，仅需5年。

Q HPV感染的概率有多高？

A HPV根据致癌性不同可分为高危型和低危型。高危型HPV的持续感染可引起宫颈癌，世界卫生组织（WHO）/国际癌症研究署（International Agency for Research on Cancer，IARC）定义的HR-HPV共14种，分别是12种确认高危型HPV（16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59型）和2种疑似高危型（68 和 73型）；其中最常见的是16型和18型，全球范围内超过70%的宫颈癌病例都与其相关。低危型主要引起皮肤疣、生殖器湿疣或低级别上皮内损伤。

在我国，引起宫颈癌的HPV主要是16型和18型，约84.5%的宫颈癌与其相关。通常早期的宫颈癌或癌前病变没有症状，这就是为什么要定期进行妇科检查或宫颈筛查的原因。

Q 在我国女性HPV感染的概率有多高？感染高危型HPV的概率有多大？

A HPV主要通过性行为传播，有正常性行为的女性一生中感染至少一种型别HPV概率达80%-90%。HPV感染率在初次性行为后迅速上升，HPV累积感染率也会逐年增加。大部分HPV感染能自动清除，不会引起任何症状和疾病。但高危型HPV的持续性感染可能会引起癌前病变，这些病变如果不治疗就可能会进展为宫颈癌。在我国城市女性中，高危型HPV感染的第一个高峰年龄是15-24岁，第二个感染高峰年龄是 40-44岁。

所以，接种疫苗、定期进行宫颈癌筛查是最好的预防方式。

预防篇

疫苗接种后仍需接受筛查，因为目前的HPV 疫苗并不包含所有高危型HPV，而且疫苗对大年龄女性的保护效力低于小年龄段，只有将宫颈癌筛查和HPV疫苗接种结合起来才能更好地预防宫颈癌。

Q 哪些人群需要打HPV疫苗？据说我国上市的HPV疫苗推荐接种对象为9-25岁女性，如果超过该年龄怎么办？据说没有过性接触的人接种效果更理想？

A 世界卫生组织（WHO）推荐首选9至14岁未发生性行为的女孩接种HPV疫苗，最好在开始性生活之前完成全部三剂接种。相较于年轻女性，HPV疫苗在青春期前女孩中的免疫反应更强，产生的抗体水平更高，疫苗对个体的保护作用更大。

近年研究发现，26岁以后接种的女性仍然可以获得足够滴度的抗体预防感染。目前我国内地将HPV疫苗定为二类疫苗，公民自费自愿接种。并根据我国大规模临床试验结果，CFDA批准二价疫苗的接种人群为9-45岁的女性，四价疫苗为20-45岁女性，九价疫苗为16-26岁。

Q 在接种HPV疫苗前，需要接受什么检查？哪些人不能接种？

A 不需要做特殊检查，各项指南也不推荐注射疫苗前预防性检测HPV。但需要注意的是，和注射其他疫苗一样，注射疫苗前不要有发热、感冒等，因为生病时注射疫苗可能加重原有疾病。

同时，对乳胶过敏的人不能注射二价HPV疫苗，对酵母过敏的人群不能注射四价和九价疫苗。既往在注射第一针疫苗后出现了严重过敏反应的人不能再接种HPV疫苗。

此外，孕妇或者计划怀孕的女性，怀孕期间不适宜接种。

Q对于已婚、有稳定单一性伴侣的女性，是否建议接种HPV疫苗？

A HPV通过性行为（包括口交），以及接触感染的皮肤、黏膜或体液传播。因此，即使是已婚、有稳定单一性伴侣的女性，也建议接种HPV疫苗。

Q对于感染过HPV的女性，是否建议接种HPV疫苗？

A 因为HPV感染仅局限于黏膜上皮细胞层，只能引起局部暂时的细胞免疫反映，产生的抗体滴度很低，可能出现持续反复感染HPV，而持续反复感染高危性HPV是引起宫颈癌的最主要原因。接种HPV疫苗会诱导机体产生强烈的体液免疫，所产生的抗体可以让接种的女性获得持久可靠保护，预防再次感染。因此，我们建议这类女性接种HPV疫苗。

疑问篇

目前国内上市的HPV疫苗和国外没有任何区别，完全没有必要专门出境接种。

Q 此前有消息称，目前在国内上市的二价HPV疫苗在国外已经“被退市”了，常常被冠以“遇冷”的帽子，您怎么看？

A 由于近期美国政府将九价HPV疫苗加入国家计划免疫，由政府买单。美国市场对二价疫苗的需求量明显减少，并非“被退市”，二价疫苗获得的FDA上市许可依然有效。二价疫苗针对16/18型HPV，但由于其特殊的佐剂，还可以同时交叉预防31/33/45型HPV感染，这5种亚型的HPV和90%以上的宫颈癌有关。所以，二价疫苗仍然是很好的选择。

Q 很多人认为九价是二价和四价的“升级替代版”，九价出来其他应该被“淘汰”了，这种观点正确吗？

A 现有证据表明，从公共卫生学角度，二价、四价和九价疫苗在免疫原性，预防HPV16、18相关宫颈癌的效力和效果方面无差别，三种疫苗都可以帮助预防大多数的宫颈癌。

二价疫苗针对HPV16/18，我国的流行病学研究发现在大陆地区，16/18型HPV导致了84.5%的宫颈鳞癌。四价疫苗除了针对16/18型HPV，还可预防6和11 型HPV感染，6/11型HPV不会导致宫颈癌，但和90%以上的尖锐湿疣有关。九价疫苗针对HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58，这些亚型HPV和93%的宫颈癌有关。

但根据临床试验和上市后效果评估数据，二价疫苗还可对HPV16/18之外的其他HR-HPV型别有一定程度的交叉保护作用，尤其是对HPV31/33/45，而这些亚型的HPV和90%以上的宫颈癌有关。目前九价疫苗的交叉保护作用程度还尚不清楚。

针对预防宫颈癌的总体保护率来说，目前上市的三种疫苗并没有太大的差别，九价疫苗并不是二价和四价疫苗的升级版。它们各具特色，WHO和FDA等权威机构不对这三种疫苗做特殊推荐。如何选择需要根据其有效性、安全性和可及型等综合考虑。

Q 哺乳期可以接种这个疫苗吗？接种后多久可以怀孕？

A 虽然未观察到妊娠期HPV疫苗接种对母亲和胎儿有不良反应，但由于安全性数据有限，所以妊娠期间应避免HPV疫苗接种。如果女性已经或准备妊娠，建议推迟接种，待妊娠期结束后再接种剩余剂次。尽管WHO认为哺乳不是HPV疫苗接种的禁忌证，但安全性数据还有限，在哺乳期接种应谨慎。对既往在HPV疫苗接种后出现严重过敏反应，或对疫苗成分过敏者不能接种HPV疫苗。