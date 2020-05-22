全国政协委员于鲁明：HPV疫苗纳入国家免疫规划基本条件已具备

“接种疫苗每年能挽救十余万个家庭”“尽快实施HPV疫苗的研发与接种可以节省大量治疗费用。”今年全国两会，全国政协委员、北京市政协副主席、北京市医疗保障局局长于鲁明带来了《关于尽快实现我国9~14岁适龄女孩HPV疫苗国家计划免疫接种（免费接种）的提案》。

于鲁明委员接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，国内多中心、大样本流行病学横断面现况调查显示，中国成年健康女性人群HPV感染率在15%左右，并在17～24岁和40～44岁出现两个感染高峰。

接种疫苗预防HPV感染可有效预防宫颈癌，已成为全球共识。于鲁明认为，加强宫颈癌防治，提高9～14岁女孩HPV疫苗接种率，是我国在国际社会树立负责任大国形象，推进健康中国建设，关爱妇幼健康，降低公共卫生支出的重大民生实事。

与此同时，我国在9～14岁女孩接种HPV疫苗覆盖率上仍有较大差距。全球已有长达14年的HPV疫苗预防接种经验，而我国9～45岁女性的HPV疫苗接种率不足0.05%，其中9～14岁女性在接种人群中占比不足5%。于鲁明告诉记者，在疫苗接种覆盖率高的国家和地区，HPV感染率和宫颈癌前病变的发病率下降90%。

“尽快实施HPV疫苗的研发与接种可以节省大量治疗费用。”这是于鲁明提出建议的另一个重要理由。

据《子宫颈癌及癌前病变患者直接经济负担及其影响因素研究》（《中华预防医学杂志》2018年2月）报道，我国各地省市级医院治疗早期宫颈癌的平均费用约为4.4万元、中晚期癌约为7.6万元。

于鲁明给记者算了一笔经济账：去年年底，我国首个国产HPV疫苗成功获批上市，9～14岁女孩接种疫苗的总费用仅为658元。主动接种疫苗的费用远低于被动治疗宫颈癌的费用，并且接种疫苗每年能挽救十余万个家庭。

于鲁明认为，目前我国已具备将HPV疫苗纳入国家免疫规划（9～14岁女孩免费接种）的基本条件。

在于鲁明看来，我国适龄女性HPV疫苗接种率较低主要是因为疫苗供货企业单一、供应能力有限、进口疫苗价格高昂等。

2020年5月，首批国产双价人乳头瘤病毒疫苗获得国家药监局生物制品批签发证明，价格不到同类进口疫苗的一半，为我国适龄女性提供了可以负担的HPV疫苗。

国产宫颈癌疫苗的Ш期临床试验结果已在国际顶尖医学杂志（JNCI）等发表，数据表明：该疫苗对各级别宫颈癌癌前病变的保护率均为100%，且安全性良好，未发现疫苗相关严重不良事件。

于鲁明建议，“卫生健康委、市场监管总局（药监局）、财政部、教育部等相关部门齐抓共管，将HPV疫苗纳入国家免疫规划（9～14岁女孩免费接种），努力将宫颈癌疾病对我国女性的威胁降到最低。”

于鲁明的提案建议有关部门优化HPV疫苗审评审批程序，缩短HPV疫苗上市申报周期，推动更多国产HPV疫苗早日问市，切实降低对进口疫苗的依赖度，增强国家公共卫生保障实力。

“还要分步实施计划免疫，逐步提升适龄女孩HPV疫苗接种率。”于鲁明建议，在计划免疫实施过程中，可分步采用在不同区域实施不同的财政支持举措。

“建议选择经济发达的省市先行开展试点接种，由地方财政支持采购疫苗，积累经验后再逐步向全国推广。后期正式实施时，在欠发达区域，国家财政可适当予以支持补助。”于鲁明说。（记者 耿兴敏）