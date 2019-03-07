北京地坛医院护士长王克荣：“愿做一辈子爱的使者”

还是首都医科大学附属北京地坛医院红丝带之家，还是那件飘着红丝带的藏蓝色外套……4年时间，地坛医院护士长、红丝带之家办公室主任王克荣（见图）似乎没什么变化。一如第一次见面时那样，目光真挚、话语轻柔，好似邻家大姐。

4年来，当选国家卫健委艾滋病医疗专家组专家、成为中国南丁格尔志愿护理服务总队副理事长、以她名字命名的关怀艾滋病患者的“王克荣创新工作室”挂牌……王克荣的工作多了不少，可她乐此不疲的工作状态一点儿都没变。

从1997年第一次收治艾滋病患者开始，今年56岁的王克荣，已经与“艾”同行22年。咨询的、求助的、感谢的，打开王克荣的微信，2721名微信好友中，艾滋病患者占到一半以上。她的手机从来都是24小时开机，在患者眼中，她是时时在岗的“求救热线”。

前不久，患者小张通过电话找到王克荣。原来，在治疗其他疾病时，小张被发现早已感染了艾滋病，由于缺乏处理经验，当地医院不敢收治。“当时我们已经绝望了。”小张的妹妹坦言。

“别着急，来我们医院吧，我马上联系床位。”王克荣干脆的态度，出乎小张和他家人的意料。为了让小张顺利入住，王克荣还提前将医院地址、就医注意事项等一一叮嘱。

除了身体上的病痛，艾滋病患者往往还承受着巨大的心理压力：自己不敢说，外人不理解。在他们眼里，王克荣是一次次为他们点燃希望的“知心大姐”。

2018年的一次体检中，村民老陈查出了艾滋病病毒阳性，后老伴知道后回了原来的家，她的孩子闹得整个村子沸沸扬扬，老陈的亲生儿女只得为他另租一处住房。第一次住院就花去老陈15万元，更糟糕的是，他对国家提供的免费药产生耐药，“只能吃自费药，一瓶就要上千元。”在心如死灰之际，老陈遇上了王克荣。

“经济负担是一方面，主要得让他重燃希望，有继续治疗的信心。”王克荣为老陈协调来3瓶自费药并捐赠给他，又跟老陈的女儿说明情况，叮嘱她为老陈积极购买药品，日常生活上多关心，多开导。

“要从生理、心理和社会等各个层面，对艾滋病患者进行综合评估和帮助，提高他们的治疗效果和生活质量。”王克荣说。

近年来，王克荣的一项重要工作就是推广“艾滋病个案管理”，即“从患者新确诊时就开始提供支持，进行治疗前咨询准备和服药依从性教育，等病情稳定后再进行长期管理”。

以免费药的申请为例。以前，一名艾滋病患者从最初确诊到最终服药，需要患者在医院确诊后，先到所在区的疾控中心申请，区疾控中心要报市疾控中心，市疾控中心批准后，才能到定点医院取免费药。

“对急需用药的患者来说，这个过程太漫长了。”王克荣介绍，现在通过开辟个案管理的绿色通道，患者平均6天就能拿到药。截至目前，艾滋病个案管理的专家培训团队已在全国范围培训了274名艾滋病个案管理师。

“希望有更多的人加入到关爱艾滋病患者的行列，我愿做一辈子爱的使者！”王克荣说。

《 人民日报 》（ 2019年03月07日 06 版）