“四字经” 教你防中风

由于中风具有“致死率高、致残率高、复发率高”的三高特征，很多老年朋友一谈中风就色变。广州中医药大学第一附属医院脑病科副主任医师吴运泉提炼总结了简单易记的“四字经”，有助于老年朋友们做好预防，远离中风。

不高不低

正常血压是140/90mmHg，理想血压是120/80mmHg。但是，很多人不知正常血压，甚至有人患了高血压，自己全然不知。有一种高血压被称之为“适应性高血压”，血压升高速度缓慢，由轻度到中度再到重度，患者逐渐适应了这种升高，即使血压升到很高，如果不测量血压，也感觉不到疾病的存在。这种高血压是一个静悄悄的“杀手”。得不到及时的降压治疗，是造成部分患者发生脑中风的主要原因。如果已确诊为高血压的患者，更要经常测量血压，以便及时发现血压波动。血压高不好，血压过低也不能忽视，都要进行调理。

不粗不细

指的是腰围不粗不细。腰围是预测中风危险的重要指标，据德国科研调查结果表明，腰围太粗，不但增加患冠心病的风险，中风概率也会显著提高，超出正常腰围者4—7倍。健康腰围是多少呢？按我国《高血压防治指南》标准，男性腰围≤85cm,女性腰围≤80cm。

不肥不腻

中医讲，过食肥甘厚腻，脾失健运，聚湿生痰，痰郁化热，引动肝风，夹痰上扰，可致病发，尤以酗酒诱发最烈。因此，饮食方面应以低盐、低脂肪、低胆固醇为宜，适当多食豆制品、蔬菜和水果，戒除吸烟、酗酒等不良习惯。每周至少吃3—5餐鱼，尤其是富含ω-3脂肪酸的鱼类。合理饮食有助调节血液的状态，使血液较不容易形成凝块，进而防止中风。

不急不躁

血压偏高者，特别要减少“应激行为”。应激指的是包括突发失眠、过度劳累、精神紧张、发无名之火等一系列机体情绪剧烈波动状态。其时，大脑“奖赏中枢”受抑制，“惩罚中枢”受刺激，会导致血管活性物质（例如肾上腺素、儿茶酚胺、五羟色胺等）突然大量释放，血管舒缩功能失调，血压异常波动。应激状态最容易诱发中风（特别是脑出血）。避免办法是：遇到不如意事情，要保持冷静、心平气和，切莫意气用事。