冬春控血压 做足四点才合格

据估算，目前我国高血压患者有2.7亿人之多，相当于每五个人中就有一个高血压。心血管专家指出，如何做一个“合格的高血压患者”是有讲究的，尤其是冬春季节要“既病防变”，气候应对、作息调整、饮食安排、吃药控制四方面都要注意。18岁以上人士，每年至少有一次测量血压，在排除休息不好的情况下，如心悸，耳鸣，头晕、睡眠差的情况时有发生，也要提防是否高血压在“作祟”，及时发现及时调控。

医学指导／广东省第二中医院心血管科主任医师黄琳教授

文／广州日报全媒体记者何雪华 通讯员金小洣

1 气候应对 防寒保暖

冬至过后，即使是在广东，也进入了数九寒天，一年中最冷的时节，南方冬天气候特征还再加上“阴晴不定”“时冷时暖”。比如刚刚过去的冬至，午时气温高达28℃，简直温暖如夏至；元旦节前及期间却又气温骤降十几摄氏度，冷到人发抖。

其实在广东地区的冬天及其后转春时节，作为高血压患者，最重要的事情就是防寒保暖，预防感冒发生。

温度降低会使血管收缩，所以血压在冬天会比平时要升高，正常健康人血压升高并不会产生严重后果，但对于合并有心血管疾病的，尤其是老年人，就应该引起重视了。

如果身体维持“稳态”机能的衰退，心脏血管更容易出现问题；如果感冒等呼吸道感染，也容易诱发心脑血管疾病。

寒从口鼻入，建议有晨练习惯的老年人可以推迟外出时间，并佩戴帽子、口罩出门，抵御寒邪，加强保暖。

2 作息调整 早睡晚起

日常作息上，黄琳教授非常赞同《黄帝内经》所言的“冬三月，此为闭藏……冬气之应，养生之道”。

入冬至春临前的3个月，是万物生机闭藏的季节，在这一季节里，水面结冰，大地冻裂，所以人不要扰动阳气，要早睡晚起，一定需等到日光出现再起床；保持情志平和、稳定；还要远离严寒，保持身体的温暖，不要让身体大量出汗而使阳气大量丧失。这就是顺应冬令气候、养护人体的法则。

此外，还要保证充足且质量较好的睡眠，放松心情，劳逸结合，将有益于身体机能的恢复以及血压的平稳。

3 吃药控制：不可擅停

“医生，家里人给我买了‘xx参粉’吃，我觉得吃了没有什么不舒服，想把降血压的药停了，可不可以？”门诊患者冯阿姨向黄琳教授咨询。

黄琳教授碰到类似冯阿姨这样的患者咨询很多。市面上保健品层出不穷，种类繁多，患者很难鉴别真伪优劣；另一方面降血压药物也不是用保健品能够替代得了。

黄琳教授特别强调，吃药控制高血压病情，患者既不可随便停药，也不可盲目加药；不能“别人吃了这个降压药有效，我也跟着吃吃”，适合别人的不一定适合你；不能这阵子量着血压不高，就把药给停了。

血压高是一个外在表现，看不见的还有内在靶器官的变化和损伤。血压的调控是一个个体化的长期过程，需要在专科医生的指导下完成。

黄琳教授也建议，高血压患者可尝试中医个体化治疗。中医师根据高血压患者的年龄、体征、临床症状，辨证分为肝阳上亢型、阴虚阳亢型、气虚血瘀型、痰湿内阻型、肝肾亏虚型等，再根据证型开方，选用不同的中药，具有降低血压、缓解症状、调整情绪睡眠等作用。

4 饮食安排 多补钾钙

很多高血压患者一说到饮食就担心，其实不必过分拘束，冬天养膘御寒，也是高血压患者的适当进补时机，只是务必保持“低盐低脂饮食”。

比如食用牛肉、鱼肉等优质蛋白食物，食用橄榄油、花生油、大豆油，少食动物脂肪、内脏等；

再如荤素搭配，适量摄入富含钾和钙的蔬菜，比如蘑菇、黄豆、海带以及牛奶，虾皮等；

特别要提醒的是辛辣刺激的食物要少吃；酒精会影响血压波动，所以要少喝，尽量不喝。

黄琳教授指出，通过食疗调整身体，此时可在饮食中加上某些中药，起到补气血、益肝肾、活血化瘀的作用，对血压的稳定、睡眠的调整有帮助。

几款有效食疗方

1.益气茶：黄芪10克、丹参5克，取水200ml，文火煮30分钟后，即可代茶饮用。每周2次，适用于疲劳乏力，手脚发凉的高血压患者。

2.降压汤：夏枯草10克、决明子5克，瘦肉50克，取水200ml煲30分钟，吃肉喝汤，每周2次，适用于血压不稳定，有头痛、头胀、口苦等症状的高血压患者。

3.助睡汤：百合20克、茯神30克、瘦肉50克，取水200ml煲60分钟，吃肉喝汤。每周2~3次，适用于睡眠差，焦虑烦躁的高血压患者。

4.消滞汤：山楂10克、荷叶5克、瘦肉50克，取水200ml煲60分钟，吃肉喝汤。每周2~3次，适用于血脂高，肥胖的高血压患者。

5.补肾汤：益智仁10克、芡实20克、白果5~10个，瘦肉50克，生姜2片、红枣5个，取水200ml煲60分钟，吃肉喝汤。每周2次，适用于腰酸、夜尿多的高血压患者。