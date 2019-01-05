血压偶尔升高，休息比药管用

多年来，我自己的血压一直控制得不错，收缩压110~130毫米汞柱，舒张压70~80毫米汞柱。但在几周前的一个星期四，我突然感到右侧头痛，用手狠狠地掐太阳穴也没什么效果。回到病房后，我先测了一下血压，149/95毫米汞柱，过一会儿再测成了150/100毫米汞柱。类似我这种血压突然升高的情况很多人都遇到过，怎么办？

这段时间，我一直很忙，处于持续紧张状态下，血压升高在情理之中。血压适度升高有助于增加心脑供血，提高工作效能。但如果血压持续增高，各种损害就会随之而来。我知道在此情况下，最需要的是放松与休息，而不是用药。之后几天，我采取了一系列针对性措施。

户外运动是身心放松最好的方式之一，所以我当天晚上先到公园散步1小时，晚上10点就睡觉，次日清晨立刻感觉好多了。对第二天的工作，我主动调整了心态：先弄清应该做什么，尽最大努力，争取最好的结果，同时保证不急不躁，更不能情绪激动。用平和的心态、尽最大的努力，这是对待工作的最佳方式。当天下班时测血压，已经下降到140/90 毫米汞柱。接下来的周末，我放下各种不太着急的案头工作，睡觉、游园、发呆……看似蹉跎了时光，却给了身体一个缓冲。假期即将结束时，我再测血压，129/86毫米汞柱，已逐渐接近原来的水平。

经过这次经历，我想分享一点“降压”体会：血压高低与遗传关系很大，这一点我们无能为力，但我们能做后天“保养”。这些年来，我的血压维持得很好，除了基因外，主要得益于坚持每天一万步的户外运动，体重一直控制得不错，体重指数（BMI）保持在23.5。精神紧张与劳累是导致高血压的常见原因。对于上班族来讲，要想不忙碌、不劳累是不现实的，但要调整好心态，别急别燥别生气。偶尔血压升高的时候，好好放松休息，狠狠地睡，血压自然就会降下来。▲